Defne Telekomünikasyon, Mobile World Congress 2018’de 3 yeni ürününü tanıttı

Mobile World Congress (MWC), 26 Şubat ila 1 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde dünyanın en önemli teknoloji liderlerini bir araya getirdi. 20'den fazla ülkede 500 milyonun üzerinde aboneye servis veren, 25’ten fazla mobil operatöre dijital çözümlerini sunan Türk yazılım firması Defne Telekomünikasyon, MWC 2018’de 3 yeni ürünüyle yer aldı. Teknolojinin kalbinin attığı MWC'de müşterilerini, teknoloji partnerlerini ve iş ortaklarını standında ağırladı.

Defne Telekomünikasyon MWC 2018'de, Intelligent Marketing Platform (Akıllı Pazarlama Platformu)’nu, Voice Chat (Akıllı IVR Platformu) çözümünü ve Omni-Channel Service Platform (Çoklu Kanal Servis Platformu)’nu tanıttı. Yapay zeka ve ‘machine learning’ fonksiyonları ile güçlenen Akıllı Pazarlama Platformu, mobil operatörlere servislerini pazarlama konusunda gerçek zamanlı ve öngörülü (predictive) analitik fonksiyonları sunuyor. NLP (Doğal Dil İşleme) ve yapay zeka teknolojileri ile zenginleşen Voice Chat, operatörlerin abonelerine gerçek zamanlı interaktif müşteri deneyimi vermelerini sağlıyor. Servis Yaratma Ortamı ve Servis Entegrasyon ve İşletme Uygulaması fonksiyonları iledijital servislerin hızlı ve kolay bir şekilde yaratılmasını, abonelere sunulmasını sağlayan Omni-Channel Service Platform’uVAS konsolidasyonunu destekliyor. Yeni ürünler, özellikle Omni-Channel Service Platform, standı ziyaret eden mobil operatörlerin ve teknoloji partnerlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü Oğuz Haliloğlu, MWC 2018'de tanıttıkları 3 yeni ürünle ilgili olarak, “Intelligent Marketing Platform machine learning teknolojisiyle mobil operatörlere daha kapsamlı bir pazarlama çözümü sunarken, Voice Assistant yapay zeka fonksiyonu ile abonelerin müşteri hizmetlerini aradığında karşısına çıkan menülerde kaybolmak yerine, söylediğini doğru bağlamda anlayıp verilere dayalı doğru cevabı anında verebilen bir sistemle karşılaşmasını sağlayacak. Omni-Channel Service Platform ise operatörler komplike projelerini çok daha kolay ve hızlı bir şekilde üretip abonelerine sunmalarını ve müşterilerine kanaldan bağımsız olarak kusursuz bir deneyim yaşatmalarını sağlayacak. MWC 2018’de ürünlerimize gösterilen büyük ilgi bizi memnun etti. Fuar sonrası yeni ürünlerimizin yeni pazarlarda kurulumlarını yapacağız” açıklamasını yaptı.

Defne hakkında

Kurulduğu 1996 yılından itibaren iletişim ağları için telekom çözümleri, yazılım ürünleri ve hizmetler sağlayan Defne, kendi dalında önde gelen global bir firmadır. Defne’nin sunduğu yenilikçi çözümler abone deneyimini arttırırken, mobil operatörlerin ve servis sağlayıcılarının her potansiyel çağrıyı başarıyla sonlandırarak gelire dönüştürmelerini sağlar. Farklılaşmış yenilikçi ürün portföyüyle mobil pazarlama, çağrı tamamlama, mesajlaşma, roaming, filtreleme ve OSS/BSS çözümleri sunan Defne, ürünlerini profesyonel ve yönetilen servis hizmetleriyle destekler.

Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, Asya-Pasifik Bölgesi’nden Afrika’ya, Avrupa’dan Güney Amerika’ya 20’den fazla ülkede 500 milyon üzerinde aboneye servis veren 25’ten fazla mobil operatör, Defne’nin çözümleri ve hizmetleri ile abone sadakatini ve yıllık gelirlerini arttırmaktalar. Yetenekli insan kaynaklarının zenginliği ve IN, IVR, mesajlaşma alanlarındaki uzmanlığı, Defne’ye mevcut müşteri altyapısı ile hızla entegre olabilecek güvenilir ve ölçeklenebilir çözümler sunma imkanı verir.

Şirket merkezi İstanbul, Türkiye’de bulunan Defne’nin Dubai, BAE ve Noida, Hindistan'da da ofisleri bulunmaktadır. Defne birden fazla yılda Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA ve Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programlarında sıralamaya girmiştir. Defne GSM Association (GSMA) üyesidir. Defne ve çözümleri hakkında detaylı bilgi için www.defne.com.tradresini ziyaret edebilirsiniz.