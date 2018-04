Darüşşafaka’nın robotu ödül peşinde ABD’yi turluyor!

Darüşşafaka FRC Robot Takımı Sultans of Türkiye, Chicago’da FIRST Vakfı tarafından düzenlenen FIRST Midwest Regional Robot Yarışması’nda turnuvanın en prestijli ödülü olan Chairman’s Award’a layık görüldü. Öğrencilerin özgüven, yaratıcılık, liderlik, girişimcilik, takım çalışması ve mühendislik yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan yarışmaya bu yıl Çin, Amerika ve Türkiye’den yüzlerce öğrenci katıldı. Darüşşafaka Lisesi Robot Kulübü, ABD’nin Chicago kentinde 04-07 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada toplam 53 takımla yarıştı.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEKLER

Turnuvanın en prestijli ödülü olan Chairman’s Award’ı kazanan ekip, bu başarılarıyla ABD’nin Houston şehrinde 18-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ve bölge birincilerini karşı karşıya getirecek FRC Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Robot yarışmalarında dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen FRC Dünya Şampiyonası, her yıl binlerce öğrenciyi, dünyadaki robotik mühendisliğinin merkezi olarak kabul edilen Houston’da buluşturuyor.

Darüşşafaka’yı ABD’de en iyi şekilde temsil eden FRC Robot Kulübü’nün öğretmeni Mete Karaca yarışmaya ilişkin düşüncelerini şu şekilde ifade ediyor: “Bu ödül takımın ve bizleri destekleyenlerin emeklerinin karşılığıdır. Chairman’s Award yarışmanın en büyük ve en son açıklanan ödülüydü. Ödülün açıklanma anı geldiğinde diğer 53 takımla birlikte nefeslerimizi tuttuk ve takım numaramız açıklandığında sevinçten havalara uçtuk. Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155. yılını kutladığı 2018 yılında, ABD’de düzenlenen bu yarışmada, en prestijli ödülü almak bizi çok gururlandırdı. Geçmişten günümüze Darüşşafaka her zaman birikimli, ilerleyen ve geleceği öngören bir eğitim kurumu olmuştur. Darüşşafaka Robot Kulübü’nün de Türkiye’nin ilk robot takımı olması ve her geçen gün yüksek başarılara imza atıyor olması bu savı doğruluyor. Böylesine büyük bir ödülü ülkemize ve Darüşşafaka ailesine getirmekten onur duyuyoruz. Darüşşafaka gençleri ülkemizin ve hepimizin geleceğidir. İleri ama hep birlikte diyerek tüm takımımı kutluyorum.”

Darüşşafaka Robot kulübü Houston’daki yarışmaya, takım koçu Mete Karaca’nın önderliğinde Eren Sanır, Şeyhmus Aca, Nur Evşan Birinci, Cem Arda Fil, Şevval Keskin, Aslıhan Okur, Burcu Özkan, Belsu Seyran, Mutlu Demir, Ceren Ulusoy, Mert Aykutlu, Şevval Öztürk, İmran Durmuş, Sinem Keleş, Yasir Türkaslan, Aysun Yıldız Yılmaz, Toprak Bilici, Dudunur Özdamar katılım sağlayacak.



Darüşşafaka FRC Robot Kulübü “Sultans of Türkiye”nin şu ana kadarki başarıları:

Seattle 2009 - Judges Award

Chicago 2010 - Imagery Award

Seattle 2011 - Team Spirit Award

Chicago 2013 - Six wins in ten matches, first backup finalist

Orlando 2015 – Regional Engineering Inspiration Award

Carson Division 2015 – First Turkish Veteran team that participated in the Championship

Off-Season Event in Turkey 2015 – Chairman’s Award

Second Off-Season Event in Turkey 2016 - Chairman's Award

San Francisco 2017- Chairman's Award

Houston World Champs 2017- Team Spirit Award

4th China Robotics Challenge 2017- Inspiration Award

Third Off-Season Event in Turkey 2017- Finalist & Excellence in Engineering Award

İstanbul 2018- Judges Award

Chicago 2018 – Chairman’s Award