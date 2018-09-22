CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TEKNOFEST’TE BİR SÜRPRİZ KARŞILADI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 VAKFI) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TC- ATA uçağı ile gelişi damgasını vurdu. Yüzbinlerin akın ettiği festivalin üçüncü gününe büyük bir sürpriz yaparak TC- ATA uçağı ile inen Cumhurbaşkanı’na ilk uçuşunu tamamlayan pilotların iniş sonrası ıslatılma seremonisinin bir benzeri yapıldı ve kendisini karşılayan çocuklar tarafından ıslatıldı. Bakanlar Kurulu’nun eşliğinde geldiği alanda, yüzbinlerin büyük bir coşku ve tezahüratla karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi hedeflerini açıkladı.

Formula 1 arabasından Solotürk F16 uçağına kadar birbirinden hızlı 7 aracın katıldığı efsane yarışta birinci olan Kenan Sofuoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı ayrıca TEKNOFEST kapsamında sonuçlanan teknoloji yarışmalarından ROKET, MODEL UYDU ve ROBOTAKSİ Yarışmalarında dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Ödül alan takımlar ve dereceleri:

ROKET YARIŞMASI

Alçak İrtifa Kategorisi üçüncüsü: MAVERA 1-BİGA ATATÜRK FEN LİSESİ

Alçak irtifa kategorisi ikincisi: AERONİST-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Alçak irtifa kategorisi birincisi: GÖKOVA ROKET TAKIMI-ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ

Yüksek irtifa kategorisi üçüncüsü: TTurks – ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Yüksek irtifa kategorisi ikincisi: OVER GUN – SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

Yüksek irtifa kategorisi birincisi: SELÇUK ROKET TAKIMI – KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Model uydu yarışması üçüncüsü: PARSYCAN – BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Model uydu yarışması ikincisi: VEGA – İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Model Uydu yarışması birincisi: ULAK – BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Robotaksi yarışması üçüncüsü: ANADOL – A

Robotaksi yarışması ikincisi: HUVARDA

Robotaksi yarışması birincisi: FEVZİ ASIM

MODEL UYDU YARIŞMASI

ROBOTAKSİ YARIŞMASI

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaların yanı sıra bu seneki uluslararası bilim olimpiyatlarında matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar kategorilerinde ilk kez 5 altın, 6 gümüş, 12 bronz madalya alan öğrencilerimizin ödüllerini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında “Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı; teknolojiyi tasarlayan, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor ve uluslararası lider araşatırmacılar programı hazırlıyoruz. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum.” Dedi.

Yarışmada dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından Teknofest İstanbul'un teknoloji yarışmaları destekçilerinden Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT ile festivalin diğer paydaşları AA, BMC, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Demirören Medya, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı, Havelsan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Turkuvaz Medya Grubu, TRT, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Medya ve Yıldız Teknik Üniversitesi sahneye alınarak TEKNOFEST aile fotoğrafı çekildi.