CPM yazılım'a üst düzey atama

Bilişim sektöründe 20 yıla yakın tecrübeye sahip Serdar Öner CPM Yazılım’ın Genel Müdürlük görevine getirildi. 1996 yılında IBM Türkiye’de meslek hayatına başlayan Öner, 200-2007 yılları arasında Lenovo Türkiye’de görev aldı. 2007-2014 yılları arasında Logo Yazılım’da sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, Bölge Müdürü ve Satış Müdürü pozisyonlarında görev alan Öner, CPM Yazılım’ın büyüme hedeflerinde etkin rol oynayacak. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programlama mezunu olan ve iyi derecede İngilizce bilen Öner, evli ve bir çocuk babasıdır.

En büyük hobisi yelken olan Öner, 20 yıldır Türkiye ve uluslararası sularda 200’ün üzerinde yarışta ekipleri ile birlikte derece almıştır. Öner yazılım ve yelken dünyasındaki rekabeti birlikte yürütmeye devam edecek.

CPM Yazılım, çok kapsamlı bir yazılım firması olarak binlerce kullanıcı sayısıyla, kaynak planlama (ERP) çözümleri ile geniş bir sektör yelpazesine hizmet veren lider bir kurumdur.

KOBİ ve KOBİ üstü pazarda farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların iş süreçlerini yönetmektedir.