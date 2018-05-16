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Çocukların güvenli sosyal ağ kullanımı için ebeveynler hangi önlemleri almalı

Çocukların çoğunlukla dışarıda oynadığı ve sadece acıktıklarında eve geldikleri zamanlar geride kaldı. Günümüzde dışarı çıkmak yerine günde birkaç saatlerini internette, sosyal ağların sanal gerçekliğinde harcıyorlar. Teknoloji çağında yaşayıp teknoloji ile tanışmadan yaşamalarını istemek olası görünmüyor. Ancak sosyal ağ kullanımını daha güvenli hale getirmek mümkün. Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, aileniz için koruma sağlayacak bazı ipuçları öneriyor.

Çocukların güvenli sosyal ağ kullanımı için ebeveynler hangi önlemleri almalı

Çocukların çoğunlukla dışarıda oynadığı ve sadece acıktıklarında eve geldikleri zamanlar geride kaldı. Günümüzde dışarı çıkmak yerine günde birkaç saatlerini internette, sosyal ağların sanal gerçekliğinde harcıyorlar. Teknoloji çağında yaşayıp teknoloji ile tanışmadan yaşamalarını istemek olası görünmüyor. Ancak sosyal ağ kullanımını daha güvenli hale getirmek mümkün. Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, aileniz için koruma sağlayacak bazı ipuçları öneriyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:23
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Çocukların güvenli sosyal ağ kullanımı için ebeveynler hangi önlemleri almalı

Çocuklarınızla konuşun

Diyalog, özellikle konu sosyal ağlar olduğunda, çocuklarınızı çevrimiçi ortamda güvende tutmanın en önemli unsurlarından biridir. Çocuklarınızın kararınıza güvenmesini ve tavsiyelerinize uymasını istiyorsanız, kanalları ve zihninizi sorulara ve tartışmaya açık tutmak çok önemlidir. Siber zorbalık ve bunun önlenmesi buna iyi bir örnektir. Kızınıza veya oğlunuza, bu tür bir davranışla karşılaştıkları takdirde doğrudan onları ilgilendirmese bile (nerede olduğuna bağlı olarak) size, öğretmenine veya eğitmenine hemen haber vermeleri gerektiğini açıkça belirtin. Elinizdeki tek kanıt olduğundan zorbalık mesajını sakın silmeyin.

Güncel bir güvenlik çözümü tercih edin

Kötü amaçlı yazılımlar siber dünyadaki en yaygın tehditlerden biri olduğundan, sosyal ağları kullanırken virüslerden kaçınmak için proaktif algılama yeteneklerine sahip bir virüsten korunma yazılımı ve çocuğunuzun cihazlarına güncel bir imza veritabanı kurmak gerekir. İstenmeyen e-postaları engelleme ve güvenlik duvarı araçları da bu riskler karşısında sistem güvenliği optimizasyonunu mümkün kılar. Ayrıca çocuğunuz sosyal ağlarda gezinirken asla bir yönetici hesabı kullanmamalıdır. Güvenlik sorunlarının etkisini en aza indirmek için çocuklarınız için özel bir kullanıcı profili oluşturabilirsiniz.

Ebeveyn Kontrolü yazılımı kullanın

Çocuklarınızın yaşına bağlı olarak ebeveyn kontrolü yazılımından ve özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir yazılım içeren ESET Internet Security, engelleyeceğiniz web sitelerinin listesini oluşturmanıza ve ayrıca çocuğunuzun çevrimiçi olarak harcayabileceği zaman ve saat miktarını kısıtlamanıza olanak tanır. Diğer yandan, çocuklar da söz hakkına sahip olmalıdır. Telefon ve tabletlere yönelik ebeveyn kontrolü yazılımı ESET Parental Control for Android, çocukların belirli bir web sitesini ziyaret etmek veya sosyal ağda geçirdiği süreyi uzatmak için izin istemelerine olanak sağlar.

Parolanız güçlü olsun

Güvenli bir parolanın nasıl olduğunu çocuklarınız biliyor mu? "Parola" veya "12345" gibi tahmin edilmesi kolay seçenekleri kullanmadıklarından emin olun. Ayrıca şifre en az 10 karakter uzunluğunda olmalı, büyük ve küçük harf, sayı ve # veya @ gibi özel bir sembol içermelidir. Parolalarını hiç kimseye, hatta en iyi arkadaşlarına bile vermemelerini hatırlatmayı da unutmayın.

İki faktörlü doğrulamayı kullanın

Çocuklarınızın Facebook, Twitter veya diğer popüler sosyal ağlara bağlanırken güvenlik ayarlarında sunulan iki faktörlü doğrulamayı kullanmasını sağlayın. Akıllı telefonlarına tek kullanımlık bir parola gelmesi, saldırganlar için kırması zor olan başka bir güvenlik katmanı ekler.

Sosyal ağlarda doğru gizlilik ayarlarını kurun

Varsayılan sosyal ağ gizlilik ayarları, çocuğunuzun güvenliğini garanti etmez. Bu nedenle ayarları doğru bir şekilde yaparken yeterli zaman ayırmanız ve hangi bilgilerin sızabileceğini kontrol etmeniz önerilir. Örneğin Facebook'ta çocuğunuzun profilindeki hiçbir profil ayarının istisnasız herkese açık olmadığından emin olun. Tercihen, bilgileri sadece arkadaşlarına, eğer arkadaşları çok fazla ise sadece küçük bir gruba (aile veya yakın arkadaş gibi) erişilebilir hale getirin. Çocuğunuzun etiketlendiği resim, durum ve diğer içerikleri görebilecek kişileri sınırlayın. Uygulamaların kendi kişisel bilgilerine erişmesini veya duvarlarında gönderim yapmasını engelleyin. Sadece kişisel olarak tanıdıkları insanlardan gelen arkadaşlık tekliflerini kabul etmelerini öğretin. Ayrıca siber dünyada yabancılarla konuşmanın veya iletişim kurmanın, gerçek dünyada olduğu kadar tehlikeli olabileceğini belirtin.

Çocuklarınızla online vakit geçirin

Çevrimiçi olarak çocuklarınızla vakit geçirin ve bu şekilde onların en sevdiği web adreslerini görebilme imkanını elde edin. Çocuklarınıza, yaşlarına uygun sosyal ağları kullanmalarını tavsiye edin. Zor olacaktır ama acil durumlar için e-postalarına veya diğer hesaplarına erişebilme hakkını isteyin.

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