Çin'in FAST Teleskopu 43 Pulsar Yıldız tespit etti

Çin'in Beş yüz metre açıklıktaki küresel radyo telskopu (FAST), dünyanın en büyük yuvarlak radyo teleskopudur. Araştırma ekibinin 12 Temmuz Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, bu teleskop, deneme gözlemlerinin başladığı Eylül 2016'dan bu yana 43 yeni pulsar (titreyen yıldız) keşfetmiştir.



Pulsar, iki elektromanyetik radyasyon ışını yayan ve dönen son derecede manyetize bir yıldızdır.



Güneybatı Çin'in Guizhou eyaletindeki doğal ve derin bir karstik çöküntü içine yerleştirilmiş bulunan FAST'ın dünyanın en hassas radyo teleskopu olduğu biliniyor.



Gravitasyonel (çekimsel) radyasyonun ve kara deliklerin varlığının kanıtlanmasında ve pek çok diğer önemli fizik sorunlarının çözümüne yardımcı olmakta kullanılabilen pulsar gözlemleri FAST'ın başta gelen işlevlerinden sayılıyor.



FAST'ın ayrıca, yıldızlar arası moleküllerin ve iletişim sinyallerinin keşfi konusunda işlev görmekle yükümlü olduğu belirtiliyor.