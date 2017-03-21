ÇIKARMA BİRLİKLERİ FNSS'E EMANET

ANKARA (AA) - Savunma sanayisinde önde gelen kara sistemleri üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ (FNSS), Zırhlı Amfibi Hücum Araçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına da hizmet verecek.

FNSS'ten yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) Projesi’nin sözleşmesinin imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, SSM ile FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında, araçlar, yurt içi geliştirme modeli doğrultusunda, FNSS tarafından geliştirilerek üretilecek. FNSS, 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 araç teslim edecek.

ZAHA'nın teknik özellikleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tanımlanan harekat konsepti ve görev ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendi. Araçların, benzerlerine göre araç içerisinde taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri konularında üstün olması hedefleniyor.

FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt da konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"ZAHA sözleşmesi, son 1 yıl içinde Silah Taşıyıcı Araçlar projesinin ardından SSM ile imzaladığımız ikinci sözleşme oldu. Bir de ASELSAN ile imzaladığımız KORKUT sözleşmesi var. Böylece, araç adedi, araç çeşitliliği ve hizmet süresi bakımından Kara Kuvvetleri Komutanlığının en büyük ve önemli yerli tedarikçisi olma özelliğini başarıyla sürdürmekte olmanın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza da araç verecek olmanın haklı gururunu taşımaktayız."

FNSS’nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterinde bulunan araçları, Zırhlı Muharebe Araçları (ZMA), SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü ve KUNDUZ Amfibi Zırhlı İstihkam İş Makinesi'nin başarıyla görev yapmaya devam ettiğini belirten Kurt, "Önümüzdeki dönemde envantere girecek araçları ise KORKUT Projesi'nde kullanılan ZMA-30, Silah Taşıyıcı Araçlar projesinde kullanılacak KAPLAN-15 ve PARS 4x4 ile Zırhlı Amfibi Hücum Aracı olacak. Her ihtiyaca yönelik bir FNSS aracıyla TSK’ya hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Zırhlı amfibi hücum araçları, çıkarma operasyonlarında hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkartılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra bir zırhlı muharebe aracı ya da zırhlı personel taşıyıcı gibi görev yapabiliyor.

Harekatın çıkarma safhasında araçlar, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve aradaki birkaç kilometrelik mesafeyi, yüksek süratle kat ederek, birliklerin, koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor.

Zırhlı amfibi hücum araçlarının, görev tanımlarının gereğince çift doğalı araçlar olarak hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda ülke, bu tür araçları envanterinde bulunduruyor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten FNSS dışında tek bir firma bulunuyor.

Anadolu Haber Ajansı