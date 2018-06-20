CBKSOFT İLE OFİSTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoft Yazılım A.Ş. 2004 yılından bugüne Elektronik Belge Yönetim Sistemleri geliştiren yerli bir yazılım firması. CBKSoft bünyesindeki Türk yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen enVision sistemi, Türkiye’nin en çok tercih edilen Doküman, Form ve Süreç Yönetim Sistemi konumunda. 20 ayrı ülkede, farklı sektörlerden 300’den fazla kurum ve firma, enVision ile ofiste dijital dönüşümü yakaladı. Ülkemizdeki üniversitelerin yarısı, elektrik dağıtım şirketlerinin yüzde 90’ı, önemli kamu kurumları, belediyeler, holdingler, bankalar, sigorta şirketleri, inşaat firmaları, sanayi kuruluşları ve meslek odaları enVision ile kağıt bazlı tüm iş süreçlerini tam entegre dijital bir ortama dönüştürerek, ofislerinde kesintisiz otomasyon sağlıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN İLK ADIM EBYS

CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı, Doküman ve içerik yönetiminin dijital dönüşümde hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, “Bizi tercih eden kurum, kuruluş ve firmalar enVision’ın üstün yetenekleri sayesinde iş süreçlerini optimize ederek çok ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Her şeyden önce hataya açık olan evrakla yürütülen iş süreçleri otomatik hale geliyor. Karar verme süreçleri iyileşiyor ve hızlanıyor. İşlem kuyrukları ve işlem tamamlanma süreleri kısalıyor. Ayrıca, En Yeşil Ofis konseptimiz ile tonlarca kağıt çöpe gitmekten kurtuluyor” dedi. enVision’ın sunmuş olduğu gelişmiş özellikleri ile aslında kurumların yönetim şeklini değiştirdiğini belirten Kanlı, “Bu sistem firmaların kurumsallaşmalarına yardımcı oluyor, kurum içi süreçleri kişilere bağımlı olmaktan kurtarıyor, şeffaf ve takip edilebilir bir yapıya kavuşmasını sağlıyor” diye konuştu. Günümüzde tüm kurumlar ve firmalar için en önemli konulardan birisinin bilgi güvenliği olduğunu kaydeden Salih Kanlı, “enVision ile bilgi güvenliği ve denetimi daha iyi bir hale getirmek mümkün. Açıkçası özel sektörde bazı büyük firmalarda bile doküman kayıpları, kimin hangi dokümanı cevapladığının bilinmemesi, gereksiz yere doküman saklanması, kişisel verilerin nasıl korunacağı ve hangi kişisel verinin ne zaman imha edileceğinin bilinmemesi gibi sıkıntılar yaşanabiliyor. Kurumlara, özel şirketlere ve holdinglerimize enVision ile takip edilebilir, düşük maliyetli, zaman kazandıran ve ofis bağımsız bir çözüm sunuyoruz” şeklinde konuştu.

"KULLANICI SAYIMIZ 300 BİNİ AŞTI"

CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı, “Türkiye’deki bir üniversite, Bahreyn’deki bir banka, Suudi Arabistan’daki bir holding, Umman’daki bir liman, Ürdün’de bir havayolu firması ve Mısır’daki bir hastane aynı yazılımı kullanıyor. enVision farklı ülkelerden farklı sektörlerdeki kurum ve firmaların ortak tercihi oldu. Kullanıcı sayımız toplamda 300 bini aştı. Bu durum ürünümüzün esnek yapısının göstergesi” dedi.