caniasERP Live Etkinliği Katılımcılardan Tam Not Aldı

IAS müşteri ve adaylar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinliklerinde hız kesmiyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sonra dördüncü durağı Bursa olan caniasERP Live, yine katılımcılardan tam not almayı başardı. 10 Mayıs Perşembe günü tam gün süren etkinlik Sheraton Hotel Bursa'da yapıldı. caniasERP Live kapsamında daha önce düzenlenen etkinliklerle aynı akışın takip edildiği programda, müşteri ve adaylar caniasERP yazılımındaki güncellemelerden ve yeniliklerden haberdar olma fırsatı yakaladı.

IAS Genel Müdürü Behiç Ferhatoğlu'nun açılışından sonra İş zekâsı çözümü olan canias IQ sunumunu; IAS Global İş Ortakları Yöneticisi Burak BAYRAKDAR, mobil platform çözümü olan Mobilite sunumunu; IAS Teknik Çözümler Yöneticisi Celal BİLGİN, Bütçe Uygulamaları sunumunu; IAS Danışmanlık Yöneticisi Murat KARSLI ve Ara Versiyon Yeniliklerinin aktarıldığı U2 sunumunu; IAS Kalite Sistem Yöneticisi; Çiğdem DÖNMEZ yaptı. Etkinliğin kahve aralarında ise katılımcılar IAS satış ekibiyle biraraya gelerek sorularına yanıt buldular.