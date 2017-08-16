BTK çalışanlarının çocukları "Yarını Kodlayanlar" arasında

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğinde yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanlarının çocuklarına kodlama eğitimi verildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Habitat iş birliğiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesine BTK çalışanlarının çocukları da dahil edildi.

Proje kapsamında, BTK'nın kuruluş yıl dönümünde BTK Akademi himayesinde 60'a yakın kurum çalışanının çocuğu için kodlama eğitimi düzenlendi.

Bir tam gün süren etkinlikte çocuklara algoritmaya giriş, Scratch'le programlamaya giriş, hikaye oluşturma ve oyun programlama, mBot programlama ve oyun oluşturma konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Çocuklar, eğitimin sonunda sertifikalarını BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ve Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan'ın elinden aldı.

Eğitim kapsamında ayrıca, BTK'nın Ankara'daki genel merkezinde gerçekleşen yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde fuaye alanında mBot Futbol Müsabakası, Çizgi İzleyen Robot, mBot Robotu ve Makey Makey gibi kodlama malzemelerinin bulunduğu bir kodlama standı da kuruldu.

- "Kodlama eğitimi çocukların potansiyellerini keşfetmeye hizmet ediyor"

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kurum çalışanlarının çocuklarını kodlamayla tanıştırmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bilişim sektörünün gelişiminin, kendisiyle beraber hem birçok sektörü etkilediği hem de hayatı değiştirdiğine işaret eden Sayan, bu değişimin bir parçasının da eğitim alanında yaşandığını aktardı.

Sayan, gençlerin ve çocukların potansiyelini keşfetmenin ve yeni dünyanın eğitim yaklaşımlarıyla yetişmelerini sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurum olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetişmesi noktasında çalışmalar yapıyor ve bu alandaki gayretleri destekliyoruz. Vodafone'un geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiği kodlama eğitimi, onların potansiyellerini keşfetme amacına hizmet ediyor. Bu alandaki çalışmalara örnek teşkil eden bu tip projeleri artırmamız gerekiyor."

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise "Yarını Kodlayanlar" ile sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Tüm dünyada sürekli olarak yeni meslekler ve mesleki fonksiyonlar oluştuğuna dikkati çeken Deegan, şöyle devam etti:

"OECD'nin son raporuna göre, bugünün çocuklarının yüzde 65'i henüz keşfedilmemiş işlerde çalışacak. Diğer yandan, STEM eğitimi ve meslekleri yaygınlaşıyor. ABD'de yapılan tahminler, matematik, bilgisayar sistem analizi, sistem yazılımı ve biyomedikal mühendislik gibi alanlardaki mesleklerde 2020'ye kadar yüzde 65'e varan oranlarda artış beklendiğini gösteriyor. Kodlama, dünya çapında STEM yaklaşımının ve eğitim müfredatlarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Çocuklara nasıl matematik öğretiliyorsa, kodlama da öğretiliyor. Bu global eğitim yaklaşımının önemli bir parçası olan kodlamanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın bir eğitim politikası haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' projemiz kapsamında BTK çalışanlarının çocuklarına da kodlama eğitimi vermekten mutluluk duyuyoruz.'

- 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşılacak

Yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi vermek üzere hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesinde bugüne kadar 6 ilde 35 eğitmenle bin 800'ün üzerinde çocuğa ulaşılırken, Şanlıurfa'da 500’ü aşkın Suriyeli çocuğa eğitim verildi.

Eğitimler kapsamında İstanbul ve Ankara'da 200'e yakın Vodafone çalışanının çocuğu da kodlamayla tanıştırıldı.

Vodafone, 2017-2018 mali yılında 30 ilde 135 eğitmenle 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. "Yarını Kodlayanlar" projesine Vodafone'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki operasyonu da dahil edilecek.

"Yarını Kodlayanlar" projesi, Vodafone Grubu'nun bu yıl yayımladığı global "Connected Education" raporunda "dijital okuryazarlık eğitimi" alanında tüm dünyaya örnek gösterildi.

Anadolu Haber Ajansı