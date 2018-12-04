Bilişim Zirvesi’19’da Veri Konuşacak!

Kamu ve iş dünyasını 18. defa bir araya getiren Bilişim Zirvesi'18 "Akıllı Şeyler – Bilen Teknolojiler" söylemiyle teknoloji paydaşlarını duvarların ötesine taşıdı. 2019 yılında düzenlenecek 19. Bilişim Zirvesi'nin teması ise "DATA TALKS!" olarak açıklandı.

İstanbul, 4 Aralık Salı - Bilişim Zirvesi'18 Hewlett Packard Enterprise ve Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda, iş dünyası ve kamunun gösterdiği yoğun ilgiyle tamamlanırken, 2019 yılının Kasım ayında gerçekleşecek 19. Bilişim Zirvesi için heyecan şimdiden başladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Bilişim Zirvesi'18 iki gün boyunca "Akıllı Şeyler – Bilen Teknolojiler" çerçevesinde, "Beyond the Wall" mottosuyla yapay zekâ ve robotlarla birlikte kurgulanacak yeni yaşamı ve insanın bu gelecekteki rolünü gündeme taşıdı. Etkinliğin açılış bölümünde, 2019 yılında düzenlenecek Bilişim Zirvesi'nin mottosu "Veri Konuşur – Data Talks" olarak açıklandı.

Altı salonda paralel olarak gerçekleşen oturumlarda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kanaat liderleri, kendi alanlarındaki uzmanlıklarını iki gün boyunca 18. Bilişim Zirvesi’ne katılan 1931 karar verici kişi ile paylaştı. 200’e yakın seçkin konuşmacı ve panelistin sahne aldığı Bilişim Zirvesi, 6 bine yakın katılım alan 18 farklı program içeriğinde, “Duvarların ardına hızlıca geçemeyenler bugünden sonra hep geride kalacaklar” mesajını verdi. Duvarın ardında herkese kucak açan yeni, akıllı ve bilen şeyler olarak; empati kurabilen, merak edebilen, öğrenebilen, karar verebilen, uygulayabilen, tasarlayabilen, kurgulayabilen yapay zekâ kavramı zirvede dijital zekâya taşındı.

Robot ve verinin dans gösterisi

Başarıyla tamamlanan ve bilişim dünyasının tüm paydaşlarından olumlu eleştiriler alan Bilişim Zirvesi 2018’in hemen ardından Bilişim Zirvesi 2019’un hazırlık çalışmaları başladı. 2019 yılının Kasım ayında gerçekleştirilecek etkinliğe ise günümüzün altın madeni olarak değerlendirilen “Veri” damgasını vuracak. 19. Bilişim Zirvesi’ni “Veri Konuşur – Data Talks” mottosu kapsamında gerçekleştireceklerini belirten Bilişim Zirvesi Genel Müdürü Neslihan Aksun, “Kuyumcu atölyelerinde çöpler içeri doğru süpürülür ve bu çöpler biriktirilir. Daha sonra ise toplanan çöpler ayrıştırma merkezine götürülerek, işlenme esnasında yere düşmüş olan altın tozları ayrıştırılır. Bu altın tozlarının karşılığını ise iş dünyasında veri oluşturuyor. Herkes altın değerinde olan bu verinin peşinde. Günümüzde birçok noktadan veri alıyoruz ve veri yığınları oluşturuyoruz. Aslında bize değer katacak olan veri yığınları değil, bu verilerden elde edeceğimiz ‘anlamlı veri’ olacak.” diye açıkladı.

Bilişim Zirvesi 2018’e robotların damga vurduğunu hatırlatan Aksun, “Ama bu robotları verilerle buluşturmazsak ve anlamlı veriye ulaşmasını sağlayacak yöntemler oluşturamazsak onlardan doğru veriler ile oluşturulmuş işler bekleyemeyiz. Robotlar bir donanım ürünü olarak kalır. Tabii bu durum sadece robotlar için değil, daha önemli olan tüm çalışanlar ve yöneticiler için geçerli. Artık iş dünyasını veri yönlendirecek.” dedi.