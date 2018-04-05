BEŞİKTAŞ JK VE LENOVO’DAN DÜNYADA BİR İLK

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, Beşiktaş JK ile dünyada bir ilke imza attı. Vodafone Park’ta yer alacak gerçek kapsamlı gaming alanı “Lenovo Game On” 5 Nisan günü düzenlenen basın toplantısıyla açıldı.

İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birinde açılan “Lenovo Game On” ile birlikte, dünyada ve Türkiye’de ilk kez bir stadyumda gerçek kapsamlı bir gaming alanı hayata geçmiş oldu. Lenovo Game On’da bilgisayar ya da mobil cihazlar üzerinden oyun oynamayı sevenlere, üstün donanımlı ürünlerle unutamayacakları bir oyun deneyimi sunulacak.

Lenovo Game On’a gelenleri sürprizler bekliyor

Lenovo, gaming alanına özel markası Legion oyun bilgisayarları ile Lenovo Game On’da yüksek performanslı ürün deneyimi sunuyor. Oyun oynamayı seven tüm genç ve yetişkinler, toplam 1.000 metrekarelik alana kurulan Lenovo Game On’da hem güvenli hem de rahat bir ortamda oyun oynayabilme şansını elde edecek, turnuvalara katılıp yeteneklerini yarıştırabilecekler.

Lenovo Game On’a gelenleri bazı sürprizler de karşılayacak. Lenovo’nun Jedi Challenges gibi son dönemde tüketicilerle tanıştırdığı AR (Augmented Reality) Artırılmış Gerçeklik tabanlı uygulaması, satışa sunulmadan önce mekâna özel olarak ilk kez oyunseverler ile tanıştırılacak. Lenovo Game On’da 3 ayrı Jedi Challenges alanı bulunuyor.

Oyunseverler, Lenovo Game On’da Microsoft’un oyun konsolu Xbox ile oyun oynama şansına da sahip olacak. 200 metrekare büyüklüğünde tasarlanan Xbox deneyim alanında 20’den fazla konsol bulunacak ve Lenovo Game On’u ziyaret edenler en yeni oyunları dünyanın en güçlü konsolu olan Xbox One X ile gerçek 4K olarak oynayabilecek.

Her gün 12:00-24:00 saatleri arasında açık olacak Lenovo Game On’da ayrıca her hafta bir turnuva düzenlenmesi planlanırken, bu turnuvalarla heyecan hep canlı tutulacak.