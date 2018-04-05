Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
114948
ALTIN
172.208
DOLAR
4.0424
STERLİN
5.6555
EURO
4.9465

BEŞİKTAŞ JK VE LENOVO’DAN DÜNYADA BİR İLK

Beşiktaş JK ve Lenovo iş birliğiyle Vodafone Park’ta, dünyada bir spor kompleksi içinde yer alan ilk gerçek kapsamlı gaming alanı açıldı. Hem oyun tutkunu gençleri hem de oyuna meraklı yetişkinleri ağırlayacak “Lenovo Game On”da Lenovo’nun yepyeni artırılmış gerçeklik uygulamaları da ilk kez Türk tüketicilerinin deneyimine sunulacak. Ayrıca alanda Microsoft’un Xbox oyun konsolu da oyunseverlerle buluşuyor.

BEŞİKTAŞ JK VE LENOVO’DAN DÜNYADA BİR İLK

Beşiktaş JK ve Lenovo iş birliğiyle Vodafone Park’ta, dünyada bir spor kompleksi içinde yer alan ilk gerçek kapsamlı gaming alanı açıldı. Hem oyun tutkunu gençleri hem de oyuna meraklı yetişkinleri ağırlayacak “Lenovo Game On”da Lenovo’nun yepyeni artırılmış gerçeklik uygulamaları da ilk kez Türk tüketicilerinin deneyimine sunulacak. Ayrıca alanda Microsoft’un Xbox oyun konsolu da oyunseverlerle buluşuyor.

05 Nisan 2018 Perşembe 14:42
4227 Okunma
BEŞİKTAŞ JK VE LENOVO’DAN DÜNYADA BİR İLK

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, Beşiktaş JK ile dünyada bir ilke imza attı. Vodafone Park’ta yer alacak gerçek kapsamlı gaming alanı “Lenovo Game On” 5 Nisan günü düzenlenen basın toplantısıyla açıldı.

İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birinde açılan “Lenovo Game On” ile birlikte, dünyada ve Türkiye’de ilk kez bir stadyumda gerçek kapsamlı bir gaming alanı hayata geçmiş oldu. Lenovo Game On’da bilgisayar ya da mobil cihazlar üzerinden oyun oynamayı sevenlere, üstün donanımlı ürünlerle unutamayacakları bir oyun deneyimi sunulacak.

Lenovo Game On’a gelenleri sürprizler bekliyor

Lenovo, gaming alanına özel markası Legion oyun bilgisayarları ile Lenovo Game On’da yüksek performanslı ürün deneyimi sunuyor. Oyun oynamayı seven tüm genç ve yetişkinler, toplam 1.000 metrekarelik alana kurulan Lenovo Game On’da hem güvenli hem de rahat bir ortamda oyun oynayabilme şansını elde edecek, turnuvalara katılıp yeteneklerini yarıştırabilecekler.

Lenovo Game On’a gelenleri bazı sürprizler de karşılayacak. Lenovo’nun Jedi Challenges gibi son dönemde tüketicilerle tanıştırdığı AR (Augmented Reality) Artırılmış Gerçeklik tabanlı uygulaması, satışa sunulmadan önce mekâna özel olarak ilk kez oyunseverler ile tanıştırılacak. Lenovo Game On’da 3 ayrı Jedi Challenges alanı bulunuyor.

Oyunseverler, Lenovo Game On’da Microsoft’un oyun konsolu Xbox ile oyun oynama şansına da sahip olacak. 200 metrekare büyüklüğünde tasarlanan Xbox deneyim alanında 20’den fazla konsol bulunacak ve Lenovo Game On’u ziyaret edenler en yeni oyunları dünyanın en güçlü konsolu olan Xbox One X ile gerçek 4K olarak oynayabilecek.

Her gün 12:00-24:00 saatleri arasında açık olacak Lenovo Game On’da ayrıca her hafta bir turnuva düzenlenmesi planlanırken, bu turnuvalarla heyecan hep canlı tutulacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürsel Turizm’den Fenerbahçe Spor Kulübü‘ne özel
Gürsel Turizm’den Fenerbahçe Spor Kulübü‘ne özel
Zyxel LTE3302 ile 4.5G internet keyfi her yerde
Zyxel LTE3302 ile 4.5G internet keyfi her yerde
Arzum’da "Çifte Heyecan"
Arzum’da "Çifte Heyecan"

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim