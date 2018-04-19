BenQ’dan Göz Yormayan HDR Monitörler

Benzersiz bir izleme deneyimi sunmak için gelişmiş VA paneliyle rakipsiz parlaklık, çözünürlük ile net bir ses sağlayan yeni EL2870U, en yeni teknolojileriyle oyun ve video izleme için büyüleyici deneyimler sağlıyor.

Konuyla ilgili BenQ Orta Doğu ve Türkiye Yönetici Direktörü Manish Bakshi “Bu ürün dijital eğlence meraklılarına en fazla aracı ve heyecanı sunmak için özel olarak tasarlandı. Sıkı bir oyuncu, sinema aşığı ya da ses-görüntü meraklısı olun, bu monitör, gözlerinizi korurken, HDR ile desteklenen bir görsel canlılıkla rakipsiz bir görüş deneyimi sunacak.” dedi.

Muhteşem Görsel Sunum

EL2870U, içeriğin formatına uygun bir şekilde otomatik olarak düzenlenen, parlaklığı, renk sıcaklığını ve kontrastı geliştirmek için tasarlanmış, gerçekçi 4K UHD teknolojisini sunuyor. HDR video mühendisliği ile BenQ EL2870U, doğal renklerin gerçek bir sunumu olan gerçek siyah tonlarını ve parlak beyazları sağlayan tam dinamik menzile sahip. Akıllı şekilde tasarlanmış Brightness Intelligence Plus teknolojisi, ortamın ışık seviyesini ve renk sıcaklığını algılayarak, görüntü üzerinde parlaklık ve renk sıcaklığı ayarlamalarını otomatik olarak yapar ve kullanıcılara rahat bir görüş sunar. Bu sayede ekrandaki içerik, yeterli netlik ve doygunlukta sunularak, aşırıya kaçmadan sağlanır. Bununla birlikte AMD FreeSync desteği ve 1ms’lik gecikme süresiyle de özellikle konsol oyuncuları için de idealdir.