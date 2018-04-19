Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
112122
ALTIN
174.191
DOLAR
4.0355
STERLİN
5.7300
EURO
4.9841

BenQ’dan Göz Yormayan HDR Monitörler

BenQ’dan Göz Yormayan HDR Monitörler

19 Nisan 2018 Perşembe 15:28
6422 Okunma
BenQ’dan Göz Yormayan HDR Monitörler

Benzersiz bir izleme deneyimi sunmak için gelişmiş VA paneliyle rakipsiz parlaklık, çözünürlük ile net bir ses sağlayan yeni EL2870U, en yeni teknolojileriyle oyun ve video izleme için büyüleyici deneyimler sağlıyor.

Konuyla ilgili BenQ Orta Doğu ve Türkiye Yönetici Direktörü Manish Bakshi “Bu ürün dijital eğlence meraklılarına en fazla aracı ve heyecanı sunmak için özel olarak tasarlandı. Sıkı bir oyuncu, sinema aşığı ya da ses-görüntü meraklısı olun, bu monitör, gözlerinizi korurken, HDR ile desteklenen bir görsel canlılıkla rakipsiz bir görüş deneyimi sunacak.” dedi.

Muhteşem Görsel Sunum

EL2870U, içeriğin formatına uygun bir şekilde otomatik olarak düzenlenen, parlaklığı, renk sıcaklığını ve kontrastı geliştirmek için tasarlanmış, gerçekçi 4K UHD teknolojisini sunuyor. HDR video mühendisliği ile BenQ EL2870U, doğal renklerin gerçek bir sunumu olan gerçek siyah tonlarını ve parlak beyazları sağlayan tam dinamik menzile sahip. Akıllı şekilde tasarlanmış Brightness Intelligence Plus teknolojisi, ortamın ışık seviyesini ve renk sıcaklığını algılayarak, görüntü üzerinde parlaklık ve renk sıcaklığı ayarlamalarını otomatik olarak yapar ve kullanıcılara rahat bir görüş sunar. Bu sayede ekrandaki içerik, yeterli netlik ve doygunlukta sunularak, aşırıya kaçmadan sağlanır. Bununla birlikte AMD FreeSync desteği ve 1ms’lik gecikme süresiyle de özellikle konsol oyuncuları için de idealdir.

Son Güncelleme: 19.04.2018 15:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ROBOT VE İNSANIN İŞBİRLİĞİ FABRİKALARIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR
ROBOT VE İNSANIN İŞBİRLİĞİ FABRİKALARIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR
DÜNYACA ÜNLÜ ROBOT SOPHİA İLK KEZ TÜRKİYE’DE!
DÜNYACA ÜNLÜ ROBOT SOPHİA İLK KEZ TÜRKİYE’DE!
KRİPTO PARA SOYGUNCULARININ BAŞINA ÖDÜL KONULDU
KRİPTO PARA SOYGUNCULARININ BAŞINA ÖDÜL KONULDU

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim