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Avrupa, internetin karanlık yüzüne savaş açtı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa Birliği genelindeki güvenlik güçlerinin katılımıyla özel bir “Derin İnternet Araştırmaları Ekibi“ kurdu. Teşkilata bağlı Avrupa Siber Suç Merkezi (EC3) bünyesinde yer alan yeni ekip, yasa dışı yeraltı ekonomisine karşı mücadele verecek.

Avrupa, internetin karanlık yüzüne savaş açtı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa Birliği genelindeki güvenlik güçlerinin katılımıyla özel bir “Derin İnternet Araştırmaları Ekibi“ kurdu. Teşkilata bağlı Avrupa Siber Suç Merkezi (EC3) bünyesinde yer alan yeni ekip, yasa dışı yeraltı ekonomisine karşı mücadele verecek.

08 Haziran 2018 Cuma 12:04
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Avrupa, internetin karanlık yüzüne savaş açtı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Europol merkezinde, “bilgi ve uzmanlığı paylaşmak ve derin/karanlık web üzerinde suçla mücadeleye yönelik koordineli bir yaklaşımı tartışmak” için geçen Mayıs ayının son günlerinde 28 ülkeden kolluk kuvvetlerinin temsilcileri biraraya geldi. Bu toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Europol bünyesinde bir Derin İnternet Araştırmaları Ekibi‘nin (Dark Web Investigations Team) kurulduğu duyuruldu.

Suçla 360 derece mücadele

Ekibin faaliyetleri, Europol tarafından “derin veya karanlık internette (dark web) suça karşı 360 dereceli bir strateji“ olarak tanımlanıyor. Bu süreç; bilgi paylaşımı, operasyonel destek ve uzmanlık sağlama, tehditlerin belirlenmesi ve araç ile stratejilerin geliştirilmesini içeriyor. Ayrıca, siber suç bilincini önleme ve artırma amaçlı eğitim oturumları ve kampanyaların da düzenlenmesi planlanıyor.

Derin internet, suçun üreme alanı

“Dark web, suç için bir üreme alanıdır“ tespitini yapan Europol, “Bu karanlık alan, hasta niyetlere sahip herkese yasa dışı mallar satma veya satın alma fırsatı verir: Uyuşturucu ve kimyasal maddeler, ateşli silahlar, sahte paralar, kötü amaçlı yazılımlar ve ısmarlama siber saldırılar, çalıntı kimlik bilgileri ve kredi kartı bilgileri...“ açıklamasını yaptı.

Araçları, taktikleri ve teknikleri araştırma ortaklarıyla paylaşan Europol, birkaç yıldır, derin veya karanlık internet üzerinde oluşan suç pazarlarını araştırıyor. 2017 yazında en büyük iki dark web olan Alpha Bay ve Hansa, küresel bir operasyonla çökertilmişti. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Hollanda Ulusal Polisi ve Europol tarafından desteklenen bu operasyon, “çevrimiçi suçlularla mücadelede bugüne kadar görülen en sofistike operasyonlardan biri” olarak tanımlandı.

Europol'a göre, bu operasyonun başarısı, satıcılar ve alıcılar arasında endişe ve güvensizlik yarattı, sonuçta internetin karanlık girintilerinden bazı tüccarların çıkışlarına ve benzer pazarlardaki işlem hacminin azalmasına yol açtı.

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