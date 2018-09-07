ASUS, Yeni ZenBook Serisi ile IFA 2018'de

ASUS, IFA 2018 Basın Günü etkinliğinde 8. Nesil Intel Core işlemciye sahip tüm ZenBook portföyünü tanıtırken, yepyeni ZenBook, ZenBook Flip ve ZenBook Pro üst sınıf ultra hafif dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. ASUS markasının ruhunu oluşturan "İnanılmazın Peşinde" felsefesi, ZenBook serisinin tüm üyelerini kapsayan "Yaratıcı Gücünü Serbest Bırak" ana temasıyla vücut buluyor.

Etkinlikte duyurulan yeni ürünler arasında dünyanın en kompakt 13,3 inç, 14 inç ve 15,6 inç dizüstü bilgisayarları olan ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433), dünyanın en kompakt döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayarı ZenBook Flip 13 (UX362) yer alıyor.

Çığır açan ZenBook Pro 15 (UX 580) modeli devrim yaratan ASUS ScreenPad’in yeni özellikleri ve fonksiyonlarıyla dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca 20 saatlik inanılmaz pil ömrüyle ZenBook S (UX391FA) ve yeni baz sistem tasarımlı All-in-One PC Zen AiO 27 (Z272) tanıtıldı.

ASUS'un son otuz yıldır keyifli ve kusursuz bir dijital yaşam için yenilikçi ürünleri pazara sunduğunu hatırlatan ASUS Başkan Yardımcısı Eric Chen, "Tarz ve zarafeti, performans ve üstün teknolojiyle buluşturan bir inovasyon anlayışına sahibiz. Bu sayede insanlara, sahip oldukları yaratıcı gücü serbest bırakma fırsatı sunabilmek, bize ilham kaynağı oluyor." diye konuştu.

En yeni 8. Nesil Intel Core işlemcilerle çalışan müthiş bir bilgisayar ürün ailesinde ASUS ile beraber çalışmaktan heyecan duyduklarını kaydeden Intel Client Computing Başkan Yardımcısı Chris Walker, "Yeni 8. Nesil Intel Core mobil işlemcileri, içinde bulunan gigabit Wi-Fi ile en hızlı bağlantıyı sunmak için geliştirildi, gelişmiş ses sistemiyle üstün bir deneyim sunarken ve tüm bunları inanılmaz pil ömrüyle yapabiliyor. Bu yüzden de üst sınıf, ultra portatif yeni ZenBook ürün ailesiyle kusursuz bir uyuma sahipler." dedi.

Yeni ZenBook modellerinin tamamı, IFA 2018'de yeni ROG ve diğer diğer ASUS ürünleriyle birlikte ASUS standında tanıtıldı

ZenBook 13/14: Dünyanın en kompakt dizüstü bilgisayarları

ZenBook 13 ve 14 göz alıcı çerçevesiz ASUS NanoEdge ekranları tüketiciyle buluşturuyor. Dört tarafta da ultra ince kenarların kullanılması, %95'e varan rakipsiz bir ekran/gövde oranı ve neredeyse kenarsız bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Klavyeyi daha konforlu bir yazım deneyimi için eğen ErgoLift adlı benzersiz menteşe mekanizmalarına sahip ultra kompakt tasarım, her bir modelin kendi sınıfının en küçük kaplama alanını kullanmasını sağlıyor..

ZenBook Flip 13: Dünyanın en kompakt döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayarları

ZenBook Flip 13 dünyanın en kompakt modeli olarak öne çıkıyor. Çok amaçlı, güçlü ve son derece portatif olmak için tasarlanan ZenBook 13 gövde tasarımını çok daha kompakt hale getiren dört yanı çerçevesiz NanoEdge ekranlarla %90 ekran/gövde oranı sunuyor.

ScreenPad evrim geçirdi: İşte yeni özellikler ve fonksiyonlar

ZenBook Pro 15’e özel devrim niteliğindeki akıllı dokunmatik çerçeve ScreenPad için bir dizi yeni ve güncellenmiş uygulama yayımlandı. Adobe Sign, Handwriting ve SpeechTyper gibi yeni uygulamalar, ScreenPad için yeni özellikler ve fonksiyonlar getiriyor.

ZenBook S (UX391FA): 20 saat pil ömrü

Windows 10 ile çalışan 13,3 inç üst sınıf ultra portatif dizüstü bilgisayar ZenBook S (UX391FA), güç tasarrufuna yönelik geliştirilen bileşenleri sayesinde şimdi 20 saate varan pil ömrüne ulaşırken, 8. Nesil Intel Core işlemcilerle de daha iyi performans sunuyor.

Zen AiO 27: Yaratıcı gücün görselleştirin

İçerik üreticiler ve grafik tasarım uzmanları için tasarlanan Zen AiO 27, tüm sistem bileşenlerini ekranın arkasında değil, ana ünitede toplayan yepyeni tasarımıyla soğutmayı kuvvetlendirirken, daha sonra yapılacak yükseltmeleri kolaylaştırıyor ve daha ince bir ekran sunuyor.