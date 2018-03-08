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ASUS ROG, ROYAL BANDİTS ESPOR’UN ANA SPONSORU OLDU

Türkiye’de espor’un gelişmesine yaptığı katkılarla adından söz ettiren ASUS Republic of Gamers (ROG), Royal Bandits espor kulübünün teknoloji ana sponsoru oldu. 2018’e CS: GO, Hearthstone ve League of Legends takımlarıyla iddialı bir giriş yapan kulüp, yeni dönemde ASUS ROG’un desteğiyle başarıya koşacak. ROG ve Royal Bandits işbirliği, Grand Pera'da düzenlenen lansman etkinliğinde duyuruldu.

ASUS ROG, ROYAL BANDİTS ESPOR’UN ANA SPONSORU OLDU

Türkiye’de espor’un gelişmesine yaptığı katkılarla adından söz ettiren ASUS Republic of Gamers (ROG), Royal Bandits espor kulübünün teknoloji ana sponsoru oldu. 2018’e CS: GO, Hearthstone ve League of Legends takımlarıyla iddialı bir giriş yapan kulüp, yeni dönemde ASUS ROG’un desteğiyle başarıya koşacak. ROG ve Royal Bandits işbirliği, Grand Pera'da düzenlenen lansman etkinliğinde duyuruldu.

08 Mart 2018 Perşembe 13:42
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ASUS ROG, ROYAL BANDİTS ESPOR’UN ANA SPONSORU OLDU

Oyuncular için tasarladığı Republic of Gamers (ROG) markasıyla Türkiye’de kulüplerle işbirliklerini artıran teknoloji devi ASUS, espor oyuncularına yakından temas ederek espor’un gelişmesi için desteğini sürdürüyor. Republic of Gamers Üniversite Ligi, BAU eSports gibi sponsorluklarla adından söz ettiren ASUS ROG, bu kez Türkiye'de espor dünyasının en hızlı büyüyen takımlarından Royal Bandits espor kulübüne sponsor olarak takımın şampiyonluk yolundaki en büyük destekçisi oldu. ROG ve Royal Bandits arasındaki işbirliği Grand Pera'da gerçekleştirilen lansman etkinliğinde duyuruldu. Royal Bandits CS: GO ve League of Legends oyuncuları ile espor tutkunlarının yaptıkları bire bir karşılaşmalar etkinliğe damgasını vurdu.

League of Legends’ın şampiyon adayı!
Transfer döneminde yaptığı yatırımlarla konuşulan Royal Bandits, ligin en iddialı kadrosu ile League of Legends şampiyonluğuna oynuyor. 2016’nın Ağustos ayında kurulan Royal Bandits, CS: GO, Hearthstone ve League of Legends takımlarıyla şimdiden en iddialı espor kulüpleri arasına adını yazdırdı.

ASUS Hakkında

Dünyanın en iyi üç dizüstü bilgisayar sağlayıcısından biri olmasının yanı sıra dünyanın en çok satan ve en çok ödül kazanmış anakartlarının üreticisi ASUS, yeni dijital çağa yön veren bir şirkettir. Anakart, ekran kartı, optik sürücü, monitör, masaüstü, Eee Box ve hepsi bir arada bilgisayarlar, dizüstü, netbook, tablet bilgisayar, sunucu, multimedya ve kablosuz çözümler, ağ aygıtları ve cep telefonlarını kapsayan ASUS tasarımları ve ürünleri, geniş portföyü ile bugünün dijital evlerinin, ofislerinin ve bireylerinin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaktadır. Gücünü yenilikten alan ve kaliteden ödün vermeyen ASUS, yenilikçi ürünleri ile 2015 yılında 4.368 adet ödül kazanmış; Eee PC™ ile PC sektöründe çığır açan ürünlere imza atmıştır. Dünya çapında 17.000’den fazla personeli ve 5.500 mühendisten oluşan birinci sınıf AR-GE ekibiyle ASUS, 2015 yılında yaklaşık 14 milyar dolar satış cirosu gerçekleştirmiştir. www.asus.com.tr

Royal Bandits Hakkında

Royal Bandits, 2016’nın Ağustos ayında kurulmuş bir espor kulübüdür. Espora adım attığı günden itibaren uluslararası oyunculara ev sahipliği yapmış olan organizasyon henüz 1 yaşını yeni doldurmuş olmasına rağmen Danimarka, İspanya ve Çin gibi birçok farklı ülkede gerçekleşen turnuvalarda varlığını göstermiştir. 2018’e CS: GO, Hearthstone ve League of Legends takımlarıyla iddialı bir giriş yapmak isteyen kulüp üç alanda da her gün kendinden daha çok bahsettirmektedir. http://rylbandits.com/

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