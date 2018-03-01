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ASUS Republic of Gamers, League Of Legends Üniversite Ligi’nin ana sponsoru oldu!

Türkiye’de esporun en önemli destekçilerinden ASUS, Republic of Gamers markasıyla, Riot Games tarafından düzenlenen 2018 League of Legends Üniversite Ligi’nin bu seneki ana sponsoru oldu.

ASUS Republic of Gamers, League Of Legends Üniversite Ligi’nin ana sponsoru oldu!

Türkiye’de esporun en önemli destekçilerinden ASUS, Republic of Gamers markasıyla, Riot Games tarafından düzenlenen 2018 League of Legends Üniversite Ligi’nin bu seneki ana sponsoru oldu.

01 Mart 2018 Perşembe 12:59
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ASUS Republic of Gamers, League Of Legends Üniversite Ligi’nin ana sponsoru oldu!

Teknoloji devi ASUS, Riot Games ile işbirliği yaparak, bu sene tam 422 takımın kıyasıya mücadele için karşı karşıya geleceği 2018 Üniversite Ligi’ne ana sponsor olarak lige ismini verdi. “Republic of Gamers Üniversite Ligi”, League of Legends oyuncularının profesyonel kariyerlerinin çıkış noktası olmayı hedefliyor.

“Republic of Gamers Üniversite Ligi” elemeleri 24 Şubat’ta ilk hafta mücadeleleriyle başladı. 29 Nisan’da büyük finali yapılacak olan ligin ikinci elemeleri ise 3-4 Mart’ta olacak! Bu yıl toplamda 422 takımın katıldığı Republic of Gamers Üniversite Ligi, bu sayıyla Üniversite Ligi tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşarak rekora imza attı. League of Legends’ın yaratıcısı olan Riot Games tarafından düzenlenen Republic of Gamers Üniversite Ligi’nin ikinci elemeleri ise 3-4 Mart tarihlerinde yapılacak.Republic of Gamers Üniversite Ligi’ni birincilikle bitiren takım 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.ASUS, geçtiğimiz günlerde espor dünyasına yetişmiş insan gücü kazandırmak amacıyla Republic of Gamers Üniversite Ligi’nde mücadele eden BAU eSports’un da teknoloji sponsoru olmuştu. Riot Games’in 2009 yılında çıkardığı League of Legends her ay 100 milyonun üzerinde oyuncu tarafından oynanıyor.

Republic of Gamers Üniversite Ligi’nin ikinci elemeleri için kayıtlar battlegrounds.tr.leagueoflegends.com/su1wFPqWngYCW6pLJHxkUqH5 adresinden yapılabiliyor.

Son Güncelleme: 01.03.2018 13:04
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