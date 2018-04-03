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Arzum’da "Çifte Heyecan"

Türkiye’nin öncü küçük ev aletleri markası Arzum, 51.yılını geride bırakırken başarılarını ve gelecek hedeflerini paylaştığı görkemli bir davete imza attı. Çırağan Kempinski İstanbul’da Türkiye’nin her yerinden iş ortaklarının katılımı ile gerçekleşen ‘Çifte Heyecan’ konseptli davette aynı zamanda, Arzum’un kendi AR-GE’si ile geliştirdiği iki yeni ürünün tanıtımı da özel bir şovla yapıldı.

Arzum’da "Çifte Heyecan"

Türkiye’nin öncü küçük ev aletleri markası Arzum, 51.yılını geride bırakırken başarılarını ve gelecek hedeflerini paylaştığı görkemli bir davete imza attı. Çırağan Kempinski İstanbul’da Türkiye’nin her yerinden iş ortaklarının katılımı ile gerçekleşen ‘Çifte Heyecan’ konseptli davette aynı zamanda, Arzum’un kendi AR-GE’si ile geliştirdiği iki yeni ürünün tanıtımı da özel bir şovla yapıldı.

03 Nisan 2018 Salı 12:52
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Arzum’da "Çifte Heyecan"

Yarım asırlık yolculuğunda küçük ev aletleri alanında Türkiye’de ilklere imza atarak sektöre yön veren Arzum’un, 27 Mart’ta Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleştirdiği davetin teması ‘Çifte Heyecan’ idi. Davette Arzum bir yandan geçmiş 50 yılını, başarılarını, gelecek hedeflerini ve ödüllerini aktarırken diğer yandan da kendi AR-GE’si ile tasarladığı iki yeni ürününün heyecanını davetlilerle paylaştı.Arzum’un süpürge kategorisinde sunduğu yüksek performanslı yeni ürünü “Arzum Olimpia Plus” ile Türk kahvesinin dünyaya yayılmasında önemli rol alan, fonksiyonelliği ve tasarımı ile dünyaca birçok ödülün sahibi Arzum OKKA Ailesinin yeni ürünü “Arzum OKKA Grandio” davetlilere özel bir sahne ve teknolojik video şovuyla tanıtıldı.

Ünlü sunucu Jülide Ateş moderatörlüğünde renklenen gecede gelecek 50 yıl vizyonu da davetlilerle paylaşıldı. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı’nın açılış konuşmasını yaptığı davette, Arzum’un 50 yıllık köklü geçmişi de özel bir film gösterimiyle anlatıldı. Murat Kolbaşı’nın ardından konuşma yapan Arzum CEO’su Mete Zadil de küçük ev aletleri sektörüne yönelik bilgiler verdi ve gelecek 50 yıla değindi.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı yaptığı konuşmada, “Türkiye’de yılda 3.5 milyondan fazla ürün satarak, 22 milyon hanenin her 4 hanesinden en az bir tanesinde var olduk. Biz sadece Türkiye küçük ev aletleri pazarının lider markası olmakla yetinmek istemedik; markamızı dünyaya açmak istedik. Arzum, ülkemiz kültürü ve değerleriyle Amerika’dan Avustralya’ya, Çin’den Zambiya’ya dünyanın 35 ülkesinde satılırken; tasarımı ve teknolojisiyle, inovasyonuyla ödül avcısı oldu. Dünyadaki küçük av aletleri sektöründe yer alan 10.089 marka ile kıyasıya rekabet ediyoruz. Bu markanın buraya gelmesinde en büyük destekçimiz sizlersiniz; bu salonda olanlar, aramızda olamayan fakat Arzum’a gönül vermiş bütün dostlarımızın destekleri, emekleri çok değerli. Bu yüzden hepinize can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Arzum CEO’su Mete Zadil ise; “Sizlerle birlikte 2017 yılını çok başarılı bir şekilde kapattık. Mutfakların en çok tercih edilen markası yine biz olduk. Uzun yıllardır gıda hazırlama kategorisinde devam eden sektör liderliğimize bu sene saç bakım kategorisini de ekledik. Sektörel gelişim, bu güzel iş ortaklıklarıyla birlikte mümkün.Bu yıl da genişlettiğimiz ürün gamımızla ve sizlerin desteğiyle, her yıl olduğu gibi başarılarımızı artıracağız; bu yıl da geçen yıl olduğu gibi pazarın üzerinde büyümeyi hedefliyoruz” dedi. Markanın başarılarına da değinen Zadil; “Son 2 yılda 7 farklı ürünümüzle 18 tasarım ödülü aldık. İnovasyon Organizasyonumuz ve Kültürümüzle İnovaLig’de şampiyon olduk. 6 defadır üst üste Türkiye’nin Süper Markası seçildik. Üst üste kazanılan bu başarılardan aldığımız güçle gelecek 50 yılı emin adımlarla inşa ediyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 03.04.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
ArzumKüçük Ev AletleriMete ZadilMurat Kolbaşı
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