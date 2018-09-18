Arzum akıllı ütü ‘STEAMART LUX’ ile buhar performansında son nokta

Arzum, yüksek buhar gücüyle farklı, teknolojisi ile akıllı yeni ütüsü Steamart Lux ile iddiasını ortaya koyuyor. Arzum Steamart Lux ütü, Smart Steam teknolojisi, turbo buhar pompası ve özel iyonize tabanı sayesinde mükemmel, zahmetsiz ve hızlı ütüleme performansı sunuyor.

Arzum Steamart Lux, ütü yapmayı kolaylaştıran güçlü buhar performansı ile mükemmel bir ütü deneyimi sağlıyor. Yenilikçi turbo buhar pompası sayesinde kumaşa daha fazla buharı daha güçlü bir şekilde nüfuz ettiren Arzum Steamart Lux, inatçı kırışıklıklar için kolay ve zahmetsiz ütüleme sağlıyor, geleneksek ütülere kıyasla daha hızlı ütüleme imkanı sunuyor.

Arzum Steamart Lux, akıllı hareket sensörü ile ütünün hareketini takip ederek otomatik olarak yüksek miktarda sürekli buhar veriyor. Ütü hareket ettiğinde başlayan otomatik sürekli buhar, ütü hareket etmediğinde otomatik olarak kesiliyor. Bu sayede Steamart Lux konforlu bir ütü deneyimi ve yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.

Arzum Steamart Lux ayrıca, özel iyonize taban teknolojisi sayesinde giysilerin ilk günkü ipeksi dokusunu koruyor. Sağladığı üstün kayganlık performansı ile hızlı ve kolay ütüleme sağlıyor.

Teknolojisi ile akıllı Arzum Steamart Lux uzun ömür ve emniyet sağlıyor

Arzum Steamart Lux, 3000 W’lık gücü ile anında ısınarak hızlı bir şekilde ütüleme yapılmasına imkan sağlıyor. Kireçlenmeyi önleyen sistemi ve kendini temizleme özelliği sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

Arzum Steamart Lux ütü, üç emniyetli otomatik kapanma özelliği ile kumaşın üstünde veya prizde takılı unutulmaya, devrilmeye karşı kendi kendini otomatik olarak kapatarak olası ev kazalarını önlüyor. Geniş kapasiteli su tankı ile kesintisiz ütü yapma olanağı sağlayan Steamart Lux Siyah ve Mürdüm rengiyle sizleri bekliyor.