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ARTIK HER SÜRÜCÜNÜN BİR KOPİLOT’U OLACAK

Sahip olduğu üstün teknolojik altyapısıyla insana dokunan ürün ve servisler geliştiren Turkcell, bu kez de sürüş güvenliğinde başrolde. Sunduğu eşsiz özelliklerle Türkiye’de bir ilk olan Turkcell Kopilot, araçları akıllı telefonlara bağlayarak bir yandan seyahatlerde hayatı kolaylaştırıyor, diğer yandan sürüşünüzü güvenli hale getiriyor.

ARTIK HER SÜRÜCÜNÜN BİR KOPİLOT’U OLACAK

Sahip olduğu üstün teknolojik altyapısıyla insana dokunan ürün ve servisler geliştiren Turkcell, bu kez de sürüş güvenliğinde başrolde. Sunduğu eşsiz özelliklerle Türkiye’de bir ilk olan Turkcell Kopilot, araçları akıllı telefonlara bağlayarak bir yandan seyahatlerde hayatı kolaylaştırıyor, diğer yandan sürüşünüzü güvenli hale getiriyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:15
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ARTIK HER SÜRÜCÜNÜN BİR KOPİLOT’U OLACAK

Turkcell’in ilk olarak Dünya Mobil Kongresi GSMA’de tanıttığı yeni ürünü Turkcell Kopilot, üstün özellikleriyle otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor. Klasik bir araç takip sisteminin sağladığı hizmetlerin çok ötesindeki özellikleriyle, akıllı ve güvenli sürüşü ön plana çıkaran Turkcell Kopilot, sürücülere sağladığı bilgi akışıyla bu deneyimi en üst düzeye çıkarıyor. Akıllı telefonlara yüklenen uygulamasıyla eş zamanlı çalışan Turkcell Kopilot, sürücülerin en güvendiği yol arkadaşı olarak otomobilleri akıllandırıyor.

Otomobillerde bulunan Araç Sistem Kontrol Soketi OBD2’ye (On-Board Diagnostics 2) bağlanan ve içerisinde IoT Sim kart takılı olan Turkcell Kopilot cihazı, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla eşleştikten sonra sürücüsüne anlık bilgi akışı sağlıyor. Türkiye’de bir ilk olan Turkcell Kopilot sayesinde sürücüler, kullanım detayları ve seyahat istatistikleri, sürüş profili ve skoru, otomobil profili gibi önemli bilgilerin yanında araç güvenliğiyle ilgili tüm bilgilere kolayca erişiyor.

Tüm sürüş bilgileri tek ekranda

Turkcell Kopilot, otomobilin kullanıldığı süre boyunca; sürüş mesafesi, süresi, sürüşün başladığı ve bittiği noktanın lokasyon bilgisi ve rotanın harita üzerinden gösterimini sağlıyor. Aynı otomobili birden fazla kişinin takip edebilmesine imkân sunan Turkcell Kopilot aracılığıyla birden fazla aracı tek uygulamadan takip etmek de mümkün.

Ne kadar iyi bir sürücüsünüz?

Sürücünün direksiyondaki sürüş dinamiklerini de takip eden Turkcell Kopilot, ani ve sert dönüşler, frenler ve hızlanmalar, yüksek sürat gibi verileri analiz ediyor. Sürüşe bir skor veren uygulama, otomobil ile seyahat eden sürücünün, sürüş niteliği hakkında bir değerlendirme yapıyor. Bu sürüş puanı, sürücünün ne kadar güvenli araç kullandığına dair bir fikir oluşmasına da yardımcı oluyor.

Aracınızın sağlığını Kopilot takip ediyor

Araç Sistem Kontrolü'ne bağlı olarak çalışan Turkcell Kopilot, aynı zamanda araçta meydana gelen teknik sorunları da sürücüye anında aktarıyor. OBD üzerinden gelen belirli arıza kodlarını sürücüye ileten uygulama, aracın o an yaşadığı teknik problemlerle ilgili bilgilendirme yapıyor. Özellikle motor arızaları, yağ sıcaklığı ve akü şarj durumu gibi bilgileri kısa sürede sürücüsüne ileten Turkcell Kopilot, olası bazı teknik sorunlardan sürücünün daha erken haberdar olmasını sağlayarak çok daha az maliyetle çözülmesine destek oluyor.

Araç ve sürücü güvenliği kontrolünüz altında

Araç içinde ekstra bir sensör görevi de üstlenen Turkcell Kopilot, güvenlik konusunda da sürücüye yardımcı oluyor. Aynı sürücünün uzun süre direksiyonda kaldığını raporlayan uygulama, yorgunluk alarmıyla sürücünün kanuni sınırların üzerinde süreyle araç kullandığını bildiriyor. Yine sensör teknolojisi yardımıyla otomobile gelen darbeleri de analiz eden Turkcell Kopilot; kaza yapıldığında aracın beyninden gelen sinyali anlayarak sürücüye veya uygulamada tanımlı kişilere SMS göndererek bilgi vermesi mümkün.

Aracınızı başkası kullanırken bile içiniz rahat olsun

Aracın farklı bir sürücü ya da vale tarafından kullanılması durumunda, aracın o an hangi konumda olduğu bilgisini veren Turkcell Kopilot, belirlenen sınırların dışına çıkılması halinde yine araç sahibini bilgilendiriyor. Ebeveynler için önemli bir hizmet sunan bu özellik sayesinde, aileler çocukları belirlenen bölgenin dışına çıktığında ve hızı aştığında bilgilendiriliyor. Vale modunda aracın nereye, hangi güzergâhtan, ne kadar zamanda ve süratle götürüldüğü bilgisine ulaşılabiliyor.

Araçla ilgili harcamalarınızda avantajlar sunar

Aracında Turkcell Kopilot bulunan sürücüler, anlaşmalı markalar ile lastik alımı, özel şoför hizmeti, hızlı periyodik bakım gibi birçok hizmetten de avantajlı koşullarla yararlanıyor.

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