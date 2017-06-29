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ARAÇLAR KENDİNİ PARK ETMEYİ ÖĞRENİYOR

29 Haziran 2017 Perşembe 16:08
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Yakın zamanda araçlara rutin park görevleri öğretilip, tek tuşla aracın kendi kendine park etmesi sağlanabilecek

ARAÇLAR KENDİNİ PARK ETMEYİ ÖĞRENİYOR
ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Otomotiv dünyasının son dönemde üzerinde durduğu konuların başında otonom sistemler geliyor. Bu sistemler kullanılarak hayata geçirilen çözümler, sürücülerin zaman zaman zorlandıkları park etme konusunda da önemli kolaylıklar sunacak. 

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, otomatik sürüş konusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında araçlara bağımsız park etmeyi öğretti.

Sürücülerin araç kullanımıyla ilgili öğrenmeleri gereken en temel konuların arasında park etmek yer alıyor. Bu konu pek çok kişi için güç ve çok da hoşlanılmayan bir görev olmayı sürdürüyor. Artan araç sayısı ve park alanlarının sınırlılığı park etme konusunda sürücülerin işini iyice zorlaştırıyor.

Park etme konusundaki ihtiyaçları dikkate alan Continental, en azından tekrarlayan park etmelerde sürücüleri rahatlatacak bir çözüm geliştirdi.

Buna göre, Eğitimli Park işlevi ile bir park etme süreci kaydedilip, saklanabiliyor. Söz konusu park etmenin tekrarında, sürücü, aracı kayda başladığı yere yakın bir yerde sürüp bir düğmeye bastığında araç, önceden öğrenilen park etme sürecini bağımsız olarak yerine getirebiliyor.

Eğitimli Park işlevinde, aracın içinde bulunan sensör, kamera ve radarlar kullanılarak çevre algılanıyor. Eğitimli Park, araçlarda sensör teknolojisinin çoklu kullanımının nasıl etkin sonuçlar verebileceğini göstermesi açısından önemli bir örnek sunuyor. 

- Araç park ederken sürücü seyredecek 

Öğrenme sürecinde, yani rota manuel olarak ilk çalıştırıldığında, sistem sensör verilerinden çevrenin kesin bir haritasını üretiyor ve bu haritayı saklıyor. Araç bu harita kapsamındaki alanda olduğunda, kesin konumunu belirleyebiliyor ve öğrenilen rotayı otomatik olarak kullanabiliyor.

Sürücü, park etme prosedürünü etkinleştirmeden önce araçtan çıkabiliyor. Eğitilmiş Park bu şekilde hem sürücüyü sıkıcı bir rutinden kurtarıyor hem de dar alanlarda park etmeye izin veriyor. Bu sayede sürücü, dışarı çıkma konusunda da zorluk yaşamıyor.

Eğitimli Park, 2 versiyon halinde sunulacak. İlk versiyonda kısmen otomatikleştirme sağlanırken, sürücünün denetimi gerekli olmaya devam edecek. Sürücünün bir düğmeye veya cep telefonunda bir tuşa basmaya devam ettiği sürece bu işlev aktif olacak. Bu versiyonun 2020'de seri üretimde olması bekleniyor. Bir sonraki geliştirme adımında, sürücü denetimi gerektirmeyen tamamen otomatikleştirilmiş çözüm sunulacak. 

- Çocukları fark edip duracak 

Eğitimli Park sisteminde, birkaç park rutini depolanabilecek. Aracın park alanından çıkması için de park etme prosedürü tersine çevrilebilecek.

Sistem, araçlara her park etme prosedürü için 360 derecelik çevre gözleme imkanı sağlayacak. Bu sayede çevresel etkilere de daha duyarlı olacak. Araç, çöp kutusu gibi engel tespit etmesi durumunda çarpmamak adına manevralar yapacak. Araç, çevrede oynayan çocukların tespit edilmesi durumunda ise duracak. Çevresi tekrar engelsiz kaldığında park etme görevine devam edecek. 

- Otoyolda direksiyona "Seyir Şoförü" geçecek 

Continental, otoyollardaki uzun sürüşlerde sürücülere destek olmak için de "Seyir Şoförü"nü de geliştirdi.

Sistem aktif hale getirildiğinde, araç kontrolü sürücüden alınıyor ve otoyol boyunca trafik koşulları ve yönetmeliklerine uygun olarak sürüş devam ettiriliyor. Sürücünün otoyoldan çıkana kadar aracı devralması gerekmiyor.

Sürücünün sağlık sorunu ya da başka herhangi bir nedenle aracın yönetimini devralamaması halinde araç otomatik olarak güvenli şekilde durabiliyor. Bu işlev, 2020'de üretim için hazır olduğunda Seyir Şöförü'nün bir parçası olarak kullanıma sunulacak. 

- Robo taksi CUbE yola çıkıyor 

Continental, özellikle şehirlerde şoförsüz mobiliteyi sağlamak için bir demo aracı üretti.

Şirket, CUbE (Continental Urban mobility Experience) adlı verilen robo taksiyi Frankfurt bölgesinde denemeye hazırlanıyor. 

Denemeler, karmaşık ve gerçekçi bir rota için optimum koşullar sağlayan sokak levhaları, trafik yoğunluğu, yaya geçitleri ve bordürler gibi tipik bir şehir altyapısı içeren bölgede gerçekleştirilecek.

Araçta kullanılan teknolojinin birçok yönü, bugünün seri üretim araçlarına monte edilmiş sürücü yardım sistemleri ve sensörlere dayanıyor. Bunun yanında lazer sensörü gibi yeni teknolojiler de kullanılıyor. Bu sistemler sayesinde aracın tamamen özerk kontrolü sağlanacak.

Şoförsüz yolcu taşımacılığına bir çözüm olarak düşünülen robo taksilerin, trafik yoğunluğu, kaza, hava kirliliği ve park etme gibi sorunların çözümüne olumlu katkıda bulunması bekleniyor. 


Anadolu Haber Ajansı
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