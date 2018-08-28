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Albaraka Türk’te ilk robot işe başladı

Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atan Albaraka Türk, Robotik Süreç Otomasyonu uygulamasını başlatarak sektöründe bir ilke daha imza attı. Hayata geçirilen Robotik Süreç Otomasyonu ile artık tüm işlemleri daha da hızlı ve hatasız gerçekleştirirken, banka müşterileri de kaliteli hizmetten yararlanmaya devam edecek.

Albaraka Türk’te ilk robot işe başladı

Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atan Albaraka Türk, Robotik Süreç Otomasyonu uygulamasını başlatarak sektöründe bir ilke daha imza attı. Hayata geçirilen Robotik Süreç Otomasyonu ile artık tüm işlemleri daha da hızlı ve hatasız gerçekleştirirken, banka müşterileri de kaliteli hizmetten yararlanmaya devam edecek.

28 Ağustos 2018 Salı 12:01
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Albaraka Türk’te ilk robot işe başladı

Türkiye’nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, inovatif uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Banka, dijitalleşmeye yaptığı yatırımların bir yansıması olarak Türkiye’de bir ilke imza atıp robotik süreç otomasyonu uygulamasını hayata geçirdi.

Albaraka Türk, yeni bir bilgisayar yazılımı olan Robotik Süreç Otomasyonu projesini hayata geçirdi. Tıpkı bir insan gibi çalışan çok daha hızlı, hatasız işlem gerçekleştiren Robot yazılım ortalama bir çalışana göre 3 kat daha hızlı çalışıyor ve 7 gün 24 saat yüzde 100 verimlilikle çalışarak işlemleri hatasız olarak gerçekleştiriyor.

Teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve müşterilerine en kaliteli hizmeti verdiklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu; “Albaraka Türk olarak verdiğimiz hizmetlere yeni bir boyut ekledik. Robotik Süreç Otomasyonu uygulamasıyla bankacılık işlemlerine hız kattık ve sektörde yeni bir devrin açılmasına imkân sağladık. Söz konusu uygulama ile artık tüm işlemlerimiz daha hızlı gerçekleşiyor ve müşterilerimize daha yüksek kalitede hizmet sunuyoruz. Bu uygulama sayesinde çalışanlarımız katma değeri yüksek işlere daha çok zaman ayırabilecek.” dedi.

Şu anda POC aşamasında yaptıkları analizlere göre tek bir robotun aylık olarak en az 15 bin TL’lik tasarruf sağladığını, yatırıma geri dönüş oranının yüzde 1200’den fazla olduğunun gözlendiğini kaydeden Çetin, “Şu anda ayda 600 saatten fazla çalışan saati tasarruf ediliyor. Bu sonuçlar 1 robotu yüzde 50-60 kapasite ile çalıştırma sonucunda elde edildi. Nihai olarak önümüzdeki 3 ayda 5 robotu tam kapasite ile çalıştırmayı bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

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