Aksa, dizel jeneratörlerini Kazakistan’da tanıttı

160 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla sektörde adından söz ettiren; farklı sektörlerin düzenlediği fuarlara katılarak mevcut ve potansiyel pazar temsilcileriyle sık sık bir araya gelen Aksa’nın bu seferki durağı Kazakistan oldu.

Aksa Jeneratör, 10 – 12 Nisan tarihleri arasında Kazakistan’ın Atyrau şehrinde gerçekleştirilen, konumu ve enerji kaynaklarına yakınlığıyla Orta Asya’nın stratejik öneme sahip ilk ve tek olan Global Oil & Gas Fuarı’na katıldı. Bu yıl 17’ncisi düzenlenen fuara 16 farklı ülkeden, 600’den fazla orta ve büyük ölçekli firma ve 2 bine yakın sektör temsilcisi katıldı.

Petrol ve gaz endüstrisini geliştirmek, petrol ve gaz endüstrisindeki yenilikçi teknolojileri ve yatırımları çekmek amacıyla düzenlenen fuarda, dizel özellikli ürünleriyle Aksa Jeneratör fuar katılımcılarından tam not aldı.

3 kıtada ürettiği ürünlerini 7 kıtaya ihraç eden Aksa Jeneratör, sektör temsilcileriyle farklı coğrafyalarda bir araya gelerek potansiyel pazarlarla iyi ilişki kurma hedefiyle çalışmalarına devam edecek.

AKSA Jeneratör Hakkında

1968 yılında Ali Metin Kazancı’nın kurduğu elektrikli motor fabrikasıyla üretim yolculuğuna başlayan AKSA, 1984 yılında ilk jeneratörünü üretti ve kısa zamanda elektrik enerjisi temini için makine ve donanım üretimi konusunda uzmanlaşarak, dünyadaki sayılı jeneratör üreticilerinden biri oldu. 1994 yılında Aksa topluluğunun Kazancı Holding adı altında birleşmesi ve yeni organizasyonu ile Aksa Jeneratör bugünkü yapısına ulaştı. Uzun yıllardır Türkiye jeneratör pazarının lideri olan Aksa, 3 kıtada üretim ile 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Üretiminin %50’den fazlasını ihraç eden Aksa Jeneratör; İstanbul dışında Çin’de ve Amerika’da bulunan üretim tesisleriyle, Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika’da bulunan 14 ofisi ile küresel sektörde ilk 5 firma arasındadır. Doğal gazlı jeneratörlerin dünyadaki ilk üreticilerinden biri olan Aksa Jeneratör senkron jeneratör projelerinde tartışmasız üstünlüğünü korurken, Ar-Ge yatırımları ile daha düşük yakıt sarfiyatlı, daha düşük ses seviyeli ve çevre dostu jeneratörler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.