Akıllı Oda Termostatı ile Türkiye %37 Tasarruf Etti

Evlerdeki enerji yönetimini tasarruflu hale getirerek sürdürülebilir bir yaşama katkıda bulunabilmek amacıyla yaratıcı çözümler sunmayı hedefleyen Türk girişimi Cosa, 2017 Kullanıcı Alışkanlıkları Araştırmasını duyurdu.

2017 kış verilerine göre Cosa kullanılan konutlarda ortalama hane sıcaklığı Türkiye genelinde 22.0°C. Araştırmaya göre halkımız evdeyken sıcaklığı ortalama 22.0°C’de tutarken, uyku saatlerinde bu sıcaklığı 20.6°C’ye ve dışarı çıkmadan önce de 18.3°C’ye düşürüyor. Türkiye geneline bakıldığında, 2017 yılında 2016 yılına göre %12’lik bir artış ile 51.898.000.000 m3 doğalgaz tüketildi. Elektrik tüketiminin ise 2017 yılında 280.4 milyar kWh olduğu belirlendi ve bu tüketiminin yüzde 37.1’lik kısmı doğalgazla elektrik üretimi yapan santrallerden karşılandı.

Türkiye genelinde ortalama %37 olan tasarruf oranının büyük şehirlere bakıldığında, İstanbul’da %37.6, İzmir’de %37.5, Ankara’da %39, Bursa’da %39.1, Antalya’da %36.2 ve Eskişehir’de %37.6 olduğu görüldü.

Cosa Kurucu Ortağı ve aynı zamanda İTÜ Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Emre Erkin şu sözleri aktardı: “Yaptığımız bu araştırmalar, konutlarda en fazla enerji maliyetinin ısıtma ve soğutma sistemlerine ait olduğunu doğruluyor. Dolayısıyla, bu sistemlerin akıllı hale gelmesi, internete bağlı olarak mobil uygulamalar ile yönetilebilmeleri ve de bulut tabanlı çalışabilen akıllı algoritmaları sayesinde enerji tasarrufu ve konforu maksimize edebiliyorlar.

Nesnelerin İnterneti kavramının günlük hayatımızda karşımıza çıkan en önemli uygulama alanlarından biri zaten bu tür akıllı ev sistemleri. Önceleri yatırım maliyeti oldukça yüksek olan ve büyük montaj ve kurulumlar gerektiren akıllı ev uygulamaları, IoT’nin sağladığı kablosuz çözüm olasılıkları sayesinde kolayca uygulanabilir hale geldi ve ilk yatırım maliyetleri de düştü.

Nesnelerin internetinin konutlar için geliştirilen uygulamaları incelendiğinde ise, hızla yaygınlaşan sistemlerin ısıtma-soğutma, aydınlatma ve güvenlik uygulamaları olduğu söylenebilir. Özellikle enerji tasarrufu ve konfor koşullarının iyileştirilmesini sağlayan akıllı oda termostatları, son yıllarda tercih edilen ve hızla büyüyen bir sektör halini almış durumda. Türkiye’de sahip olduğumuz enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanabilmek, sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak ve son kullanıcı tarafında verimliliği arttırmak adına AR-GE departmanımız, ülkemizin ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını temel alarak çalışmalarına hızla devam ediyor.”