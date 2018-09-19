6 adımda okula güvenli dijital dönüş

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Okullar, üniversiteler eğitime başladı. Bilgisayar, tablet ve telefonlar, okul hayatının normalleri haline dönüştü. Ancak,günde 350 bin yeni virüsün tespit edildiği dijital dünyada güvenlik şart. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, bu nedenle okula dönüş kampanyası düzenleyerek ESET Internet Security yazılımı için 1 kullanıcı fiyatına 3 kullanıcı fırsatı sunuyor. ESET, bununla birlikte verilerin güvenliği için öğrencilerin uygulayabileceği 6 öneride bulunuyor. “Dijital sistemlerle en yoğun temasta olan kesim, okul gençliğidir“ tespitini yapan ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “gençler önemsemeyebilir ancak veri hırsızlığı pek çok tatsız maddi-manevi tecrübeye dönüşebilir“ uyarısında bulundu.

Tek cihaz dönemi geçiyor, gençler artık çok cihazlı

Can Erginkurban, “Belli bir yaştan sonra artık tüm gençlerin akıllı telefonu var. Dahası hemen tüm çocuklar okul öncesinden itibaren tablet kullanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla biz ESET olarak tüm cihazları koruyacak bir fırsat sunmak istedik“ dedi.

ESET’te okula dönüş matematiği: 1=3

Eylül ayında başlayan okula dönüş kampanyası çerçevesinde satın alınan 1 adet ESET Internet Security yazılımı, 3 lisansa eşdeğer hale geldi. Yazılım; bilgisayar, tablet ve telefon gibi 3 ayrı cihazda kurulabilecek. ESET Internet Security, kimlik avı koruması, oyun modu, botnet koruması gibi özelliklerle öğrencileri kapsamlı şekilde tehlikeli yazılımlardan koruyor.

Okuldayken kendi cihazınızı kullanıyorsanız, bunlara dikkat edin

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, okulda, üniversitede kendi dizüstü bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonunu kullanan gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu. “Hem fiziksel hırsızlık hem de bilgi hırsızlığına uğrayabilirsiniz“ diyen Erginkurban riskleri minimuma indirmek için şu önerileri yaptı:



Hedefi daraltın.

Özellikle halka açık bir yerde dizüstü bilgisayarınızı, tablet ve akıllı telefonunuzu kilitlemeden başı boş bırakmayın. Bu cihazlar, sizin bakmadığınız bir anda kolayca çalınabilir. Öte yandan dijital cihazınızı, içinde ne olduğunu açıkça belli etmeyen çantalarda taşımaya ve araçların dışarıdan görünen bölümlerinde bırakmamaya dikkat edilmelidir.

Zararı en aza indirin.

Kayıp ve çalıntı durumlarında cihazınızı takip edebilmek için cihazınıza takip uygulaması yükleyin. ESET’in Anti-Theft uygulaması bu konuda yardımcı olabilir: https://anti-theft.eset.com. Ayrıca, eğer cihazınızdaki dosyalar şifrelenmiş ise, başka biri bilgisayarınıza erişmiş olsa bile, bilgilerinizden her hangi bir kâr elde edemeyecektir.

Güçlü ve farklı parolalar kullanın. Bütün hesaplarınızda farklı ve güçlü parolalar kullandığınızdan emin. SMS, mail ve bunun gibi yollarla gelen liklere tıklamayın ve bu tür sitelere parolanızı vermeyin

Güvenliğinizi güçlendirin. Fidye yazılımları ve oltalama uygulamaları mobil cihazlar üzerinde de oldukça yaygın bir hale geldi. Dijital dünyada zararlı yazılım sayısı ise 800 milyon adeti geçmiş durumda. Bu nedenle tüm dijital cihazlarınızı proaktif ve güncel bir internet güvenliği yazılımı ile koruyun. ESET Internet Security; virüs, solucan, truva atı, botnet, rootkit, fidye ve casus yazılımı gibi her türden offline ve online tehdide karşı koruma sağlar. https://www.eset.com/tr/home/products/internet-security/

Halka açık Wi-Fi ağlarında dikkatli olun. Herkese açık Wi-Fi ağlarında hiç bir zaman kiminle aynı ağı paylaştığınızdan emin olamazsınız. Bu nedenle özellikle okul ya da cafe gibi yerlerde internet kullanırken çok daha fazla dikkatli olun, gerekirse VPN kullanın ve bankacılık işlemleri yapmamaya özen gösterin. Güncel bir internet güvenliği yazılımı bu konuda da korunmanıza yardımcı olacaktır.

USB aygıtları virüse karşı kontrol edin. Ders notlarının kaydedildiği ve paylaşıldığı taşınabilir bellekler, korunmayan pek çok sisteme girip çıktığı için virüslerin yayılmasına neden olabiliyorlar. Okul zamanı çok kullanıldıkları için USB’leri güncel bir virüs tarayıcı ile taratmak faydalı olur. Daha da iyisi USB’yi bilgisayarınıza taktığınız anda tarayacak bir güvenlik yazılımı edinin. Aylarca uğraşıp üzerinde çalıştığınız ödevinizin veya bitirme tezinizin çöpe gittiğini görmek istemezsiniz.

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