5 Adımda Klima Bakımı

Yazın sıcak havalardan bunaldığımızda kışın da ısınmak için kullandığımız klimalar günlük hayatımızın vazgeçilmezi. Klimaların düzenli bakımı ise hem sağlık hem de tasarruf açısından çok önemli. Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, bakımı yapılmayan klimalarda oluşabilecek yıpranma, düşük performans ve yüksek fatura konusunda kullanıcıları uyarırken, bakım için yetkili servislerin aranması gerektiğini ifade etti. Betül Başkır, bakımsız klimaların zararları ve yetkili belgesi olmayan servislerin yarattığı sorunları 5 adımda şu şekilde sıraladı:

“Biriken toz ısı transferini engeller”

Bakımı yapılmayan klimalarda toz ve partikül birikir. Toz ve partiküllerin neden olduğu metal aksamlardaki aşındırma yüzeylerdeki ısı transferini engeller. Bunun sonucunda aşırı akım nedeniyle cihaz zorlanır ve ömrü kısalır.

“Gaz eksikliği faturayı şişiriyor”

Klima ömrünü kısaltan bir diğer konu ise zamanla ortaya çıkabilen gaz eksikliği. Bu durumda, yeterli ısı transferi yapamaması nedeniyle kapasiteyi sağlayabilmek için daha yüksek devirlerde çalışan klima tasarruf sağlayan inverter özelliğini kaybederek yüksek enerji tüketimi ve daha yüksek faturalara neden olur.

“Doğru sıcaklık değerleriyle tasarruf”

Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçen bir diğer nokta ise sıcaklık değerlerinin doğru ayarlanmasıdır. Konforlu bir ortam için klimanın 23-24°C’ye ayarlanması yeterli olur. Odanın sahip olduğu sıcaklık ile ayarlanan sıcaklık arasındaki farkın fazla olması, klimanın daha fazla zorlanmasına ve dolayısıyla normalden fazla elektrik tüketime neden olmaktadır. Örneğin, klima çalışmadığı durumda 30°C olan odada, klimayı 24°C yerine 18°C’ye ayarlamak yaklaşık %25 daha fazla elektrik tüketimine neden olacaktır. Bu nedenle klimanın daha ulaşılabilir derecelere ayarlanması verimini arttırıp, tüketimini düşürecektir. Diğer yandan sıcaklık farkının fazla olması ortamın hızlı bir şekilde soğutulması ya da ısıtılmasına neden olacağından, insan sağlığı üzerine olumsuz etkiler yaratabilir.

“Orijinal olmayan yedek parçalar garanti kapsamına girmez”

Klima bakımı için mutlaka yetkili servisler aranmalı. Aksi halde yetkili belgesi olmayan servislerin kullanacağı orijinal olmayan yedek parçalar cihazlarda daha büyük sorunlara yol açar. Bunun yanı sıra garanti koşullarını da geçersiz kılar. Yanlış arıza tespiti neticesinde basit çözümü olan problemlerin daha karmaşık hale getirilmesine neden olur.

“Bakım sırasında neler kontrol edilmeli”

- Gaz basıncı ve gaz kaçağı kontrolünün yapılması gerekiyorsa gaz şarjı, alçak basınç ve yüksek basınç devresi basınç ölçümleri yapılmalı.

- Dış ünite konsol ve bağlantı aparatları, elektrik bağlantıları ve devreleri kontrol edilmeli.

- Fan gruplarının mekanik ve elektriksel kontrolleri, soket bağlantıları ve kablo bağlantı

noktalarının kontrolü, evap, kondanser ve fan pervanelerinin kontrolü, filtre temizliği, gerekirse değişimi mutlaka yapılmalı.

- Drenaj hattı ve tavası kontrol edilmeli, klima iç ve dış ünite genel temizliği, ses ve emniyet elemanlarının işlevlerinin kontrolünün yapılmalı