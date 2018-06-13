Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93505
ALTIN
193.592
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.2106
EURO
5.4478

5 Adımda Klima Bakımı

Yağmurlar ne zaman bitecek yaz ne zaman gelecek derken havalar tamamen ısındı… Isınan havalarla beraber klimalar da kullanılmaya başlandı. Ancak klimayı çalıştırmadan önce bakımını yaptırmak şart. Klimaların bakımları düzenli yapılmadığında artan elektrik maliyeti ve sürpriz arızalar nedeniyle cep yakıyor. Baymak Uzman Yöneticilerinden Betül Başkır, bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için klimaların yetkili servisler tarafından periyodik olarak bakımının yaptırılmasını tavsiye ediyor.

5 Adımda Klima Bakımı

Yağmurlar ne zaman bitecek yaz ne zaman gelecek derken havalar tamamen ısındı… Isınan havalarla beraber klimalar da kullanılmaya başlandı. Ancak klimayı çalıştırmadan önce bakımını yaptırmak şart. Klimaların bakımları düzenli yapılmadığında artan elektrik maliyeti ve sürpriz arızalar nedeniyle cep yakıyor. Baymak Uzman Yöneticilerinden Betül Başkır, bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için klimaların yetkili servisler tarafından periyodik olarak bakımının yaptırılmasını tavsiye ediyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:37
3151 Okunma
5 Adımda Klima Bakımı

Yazın sıcak havalardan bunaldığımızda kışın da ısınmak için kullandığımız klimalar günlük hayatımızın vazgeçilmezi. Klimaların düzenli bakımı ise hem sağlık hem de tasarruf açısından çok önemli. Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, bakımı yapılmayan klimalarda oluşabilecek yıpranma, düşük performans ve yüksek fatura konusunda kullanıcıları uyarırken, bakım için yetkili servislerin aranması gerektiğini ifade etti. Betül Başkır, bakımsız klimaların zararları ve yetkili belgesi olmayan servislerin yarattığı sorunları 5 adımda şu şekilde sıraladı:

“Biriken toz ısı transferini engeller”

Bakımı yapılmayan klimalarda toz ve partikül birikir. Toz ve partiküllerin neden olduğu metal aksamlardaki aşındırma yüzeylerdeki ısı transferini engeller. Bunun sonucunda aşırı akım nedeniyle cihaz zorlanır ve ömrü kısalır.

“Gaz eksikliği faturayı şişiriyor”

Klima ömrünü kısaltan bir diğer konu ise zamanla ortaya çıkabilen gaz eksikliği. Bu durumda, yeterli ısı transferi yapamaması nedeniyle kapasiteyi sağlayabilmek için daha yüksek devirlerde çalışan klima tasarruf sağlayan inverter özelliğini kaybederek yüksek enerji tüketimi ve daha yüksek faturalara neden olur.

“Doğru sıcaklık değerleriyle tasarruf”

Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçen bir diğer nokta ise sıcaklık değerlerinin doğru ayarlanmasıdır. Konforlu bir ortam için klimanın 23-24°C’ye ayarlanması yeterli olur. Odanın sahip olduğu sıcaklık ile ayarlanan sıcaklık arasındaki farkın fazla olması, klimanın daha fazla zorlanmasına ve dolayısıyla normalden fazla elektrik tüketime neden olmaktadır. Örneğin, klima çalışmadığı durumda 30°C olan odada, klimayı 24°C yerine 18°C’ye ayarlamak yaklaşık %25 daha fazla elektrik tüketimine neden olacaktır. Bu nedenle klimanın daha ulaşılabilir derecelere ayarlanması verimini arttırıp, tüketimini düşürecektir. Diğer yandan sıcaklık farkının fazla olması ortamın hızlı bir şekilde soğutulması ya da ısıtılmasına neden olacağından, insan sağlığı üzerine olumsuz etkiler yaratabilir.

“Orijinal olmayan yedek parçalar garanti kapsamına girmez”

Klima bakımı için mutlaka yetkili servisler aranmalı. Aksi halde yetkili belgesi olmayan servislerin kullanacağı orijinal olmayan yedek parçalar cihazlarda daha büyük sorunlara yol açar. Bunun yanı sıra garanti koşullarını da geçersiz kılar. Yanlış arıza tespiti neticesinde basit çözümü olan problemlerin daha karmaşık hale getirilmesine neden olur.

“Bakım sırasında neler kontrol edilmeli”

- Gaz basıncı ve gaz kaçağı kontrolünün yapılması gerekiyorsa gaz şarjı, alçak basınç ve yüksek basınç devresi basınç ölçümleri yapılmalı.

- Dış ünite konsol ve bağlantı aparatları, elektrik bağlantıları ve devreleri kontrol edilmeli.

- Fan gruplarının mekanik ve elektriksel kontrolleri, soket bağlantıları ve kablo bağlantı

noktalarının kontrolü, evap, kondanser ve fan pervanelerinin kontrolü, filtre temizliği, gerekirse değişimi mutlaka yapılmalı.

- Drenaj hattı ve tavası kontrol edilmeli, klima iç ve dış ünite genel temizliği, ses ve emniyet elemanlarının işlevlerinin kontrolünün yapılmalı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CEBIT Fuarı’nda IAS standına büyük ilgi
CEBIT Fuarı’nda IAS standına büyük ilgi
Oyun sektörüne Plantronics’ten renkli oyuncu; RIG 505 Lava
Oyun sektörüne Plantronics’ten renkli oyuncu; RIG 505 Lava
SANAYİ ÜRETİMİ ARTIŞA GEÇTİ
SANAYİ ÜRETİMİ ARTIŞA GEÇTİ

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim