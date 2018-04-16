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4,5G’Lİ ABONE SAYISI 3G’LİLERİ 6’YA KATLADI

Hayata geçtiği 1 Nisan 2016 yılından 2017 yılı sonuna kadar ki zamanda, 4,5G’li abone sayısı 64 milyon 558 bin 929’a yükselirken, 3G’li abone sayısı 10 milyon 249 bin 69’a geriledi.

4,5G’Lİ ABONE SAYISI 3G’LİLERİ 6’YA KATLADI

Hayata geçtiği 1 Nisan 2016 yılından 2017 yılı sonuna kadar ki zamanda, 4,5G’li abone sayısı 64 milyon 558 bin 929’a yükselirken, 3G’li abone sayısı 10 milyon 249 bin 69’a geriledi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 21:32
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4,5G’Lİ ABONE SAYISI 3G’LİLERİ 6’YA KATLADI

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Türkiye’deki mobil internet kullanımı istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılı sonu itibarıyla 4,5G’li abone sayısı 64 milyon 558 bin 929’a ulaştı. Bu sebeple, Temmuz 2009’da sunulan ve Mart 2016 yılında 65 milyon 949 bin 652’ye ulaşan 3G hizmetinin hızla10 milyon 249 bin 69’agerilediği görüldü. 2G abone sayısının ise 2 milyon 992 bin 172’ye düştüğü belirlendi. Toplamda da, yaklaşık 96,3 penetrasyon oranına karşılık gelen 77 milyon 800 bin 170 mobil abone sayının bulunduğu tespit edildi.


ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya araştırmasında, mobil internet kullanımlarıyla ilgili 2015 yılında 12 bin 85, 2016 yılında 12 bin 549, geçtiğimiz yıl ise 12 bin 981 haber yansıması tespit edildi. Elde edilen veriler neticesinde, yüksek mobil internet hızıyla fazla data kapasitesi sunan 4,5G’li abone sayısının 3G’lileri 6’ya katladığı saptandı.Öte yandan geçen yılsonu itibarıyla M2M abone sayısının 4,5 milyona yükseldiği tespit edildi. 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayarlardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı da 56 milyon 944 bin 673 olurken, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayarlardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısının 40 milyon 3 bin 254 olduğu görüldü. 2017 yılının dördüncü çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 576 bin 245 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı da 557 bin 993 terabayt olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme: 16.04.2018 12:07
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