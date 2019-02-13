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3 boyutlu baskının sektörlere faydaları

CDT’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika temsilciliğini üstlendiği, Nano Dimension tarafından üretilen DragonFly 2020 Pro, katmanlı üretim yoluyla elektronik ürünler geliştirebilmeyi mümkün kılarak farklı sektörlerde pek çok yeniliğin öncüsü oldu.

3 boyutlu baskının sektörlere faydaları

CDT’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika temsilciliğini üstlendiği, Nano Dimension tarafından üretilen DragonFly 2020 Pro, katmanlı üretim yoluyla elektronik ürünler geliştirebilmeyi mümkün kılarak farklı sektörlerde pek çok yeniliğin öncüsü oldu.

13 Şubat 2019 Çarşamba 13:26
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3 boyutlu baskının sektörlere faydaları

DragonFly 2020 Pro 3D yazıcı, savunma sanayiinden havacılığa, otomotivden tüketici elektroniğine,  telekomünikasyondan sağlığa kadar pek çok sektörde elektronik ürün tasarımında 2 boyutlu düşünceden 3 boyutlu düşünceye geçişi sağladı.

3 boyutlu baskı sistemleri; savunmadan sağlığa, uzay-uçak endüstrisinden otomotive kadar birçok farklı sektöre yön veren teknolojilerin en önünde yer alıyor. CDT Genel Müdürü Alpay Göğüş, DragonFly 2020 Pro’nun sektörler için sunduğu birbirinden farklı yenilik ve faydaları hakkında bilgiler verdi.

Uzay-Uçak Endüstrisinde Hızlı Prototipleme 3D Baskı ile Mümkün

Uzay-Uçak sektöründe yaşanan tasarım zorluklarını çözmek için en doğru yöntemin çok katmanlı üretim teknolojileri olduğu tartışılmaz. Havacılık sektöründe üretim yapan mühendisler için inovasyonu mümkün kılan DragonFly 2020 Pro, minyatürleştirme ve özelleştirmenin yanı sıra hassas ve hafif parçaların üretiminde sağladığı kolaylıklar sayesinde tasarım mühendislerinin vazgeçilmezi haline geliyor.

DragonFly 2020 Pro hızlı prototipleme, yenilikçi devre tasarımı ve geliştirilmiş performans sunarak tasarımların test edilebilmesini sağlıyor beraberinde süreç hızlanıyor ve maliyetler azalıyor.

Savunma Teknolojilerinde Kritik Evreleri Yönetmek Çok Daha Kolay

Sınıflandırılmış savunma sanayisi dünyasında, ürün gizliliği, üretim bağımsızlığı, hızlı ürün yinelemesi kritik öneme sahip. Piyasaya sunulma süresiyle ilgili yaşanan baskı savunma üreticilerini ihtiyaç halinde kullanıma hazır, gerektiğinde de hızlıca yenilerinin üretilebildiği Endüstri 4.0’a uygun çözümler ortaya çıkarmaya yöneltiyor.

DragonFly 2020 Pro sahadaki birden fazla prototipin yeniden üretimini tasarım zorluklarını çözerek mümkün kılıyor. Savunma sanayii mühendislerinin hızlı değişen taleplerine anlık cevap verebilen bir çözüm olan DragonFly 2020 Pro sektörün ihtiyaçlarına yönelik sağladığı olanaklarla her zaman önde olabilmenin yolunu açıyor.

Otomotiv Sektörü için Yeni Nesil Fonksiyonlar Üretebilme Deneyimi

Otonom ve elektrikli araçlara talebin artmasıyla otomotiv sektörü üreticileri, rekabetçi ürünler üretebilmek için kompakt elektronik bileşen ve sensörler kullanarak hızlı ve az maliyetli güvenilir çözümlere ihtiyaç duyuyor.

DragonFly 2020 Pro, otomotiv sektöründe ilk kez gerçek zamanlı değerlendirmeler yapabilen özelleştirilmiş akıllı parçaları üç boyutlu olarak üretebiliyor. Otomobiller için gelişmiş koltuklar, otomatik güvenlik özellikleri ve destekleyici sürüş teknolojisi gibi çeşitli akıllı otomobil bileşenlerinin üretimini kolaylaştırıyor. Günümüzün rekabetçi ortamında ihtiyaç olan parçanın istenilen şekilde üretilebilmesi performans optimizasyonu, parça başına hacim ve ağırlığı azaltabilme tasarrufları sağlıyor.

Tüketici Elektroniği ve IoT’ye 3 Boyutlu Dokunuş

Giyilebilir cihazlar, akıllı telefonlar, internet özelliğiyle fark yaratan ev aletleri ve birbirleriyle iletişebilen tüm cihazlar için artan müşteri taleplerini karşılama çabası üreticilerin tasarım inovasyonu konusunda sürekli rekabet içinde olmalarını gerektiriyor.

Dış kaynaklı tasarım üretiminin haftalar süren prototip erişimini saatlere indirgeyen DragonFly 2020 Pro, Ar-Ge iş akışlarını değiştiriyor ve rekor süre ile düşük maliyetli yeni ürünler piyasaya sürülebiliyor. Akıllı ürünlerin birden fazla farklı iletişimden oluşması gerekliliği bu teknoloji sayesinde ortadan kalkmış durumda. Karmaşık geometrilere, akıllı yüzeylere ve düzlemsel olmayan bileşenlere sahip üç boyutlu baskı teknolojisi ürün yeniliğinde sınır tanımayan olanaklar sunmanın yanı sıra işlevselliği de arttırıyor.

Telekom Sektörünün Ürün Yenileme Süreçlerinde Büyük Kolaylık

Kablosuz ve bağlantılı çözümlerle IoT teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, rekabet avantajı arayan üreticilerin yenilikçi ürünler geliştirebilmesinin yolunu her zamankinden daha hızlı prototipleme olarak belirtiyor.

Telekom sektörüne ürün tasarlayanlar DragonFly 2020 Pro ile aygıtların mümkün olduğunca sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamak için gömülü devreleri, antenleri, sensörleri ve özelleştirilmiş düzlemsel olmayan işlevsel elektronik bileşenleri üç boyutlu basabiliyorlar. Hem dielektrik polimer hem de iletken metal izlerinin eşzamanlı üç boyutlu basılabilmesi, başka bir şekilde üretilemeyen bileşenler geliştirilmesi gibi daha önce düşünülmesi bile mümkün olmayan çalışmalar DragonFly 2020 Pro ile ortaya çıkıyor.

3D Baskı Teknolojileriyle Tıbbi Cihazlar Yenilenecek ve Sağlıkta Gelişim Hızlanacak

Üç boyutlu baskı teknolojileri tıbbi cihazlara ait parçaların çok katmalı üretiminden klinik öncesi fonksiyonel parçaların imalatına kadar sağlık sektöründeki tüm üretimleri yeniden şekillendiriyor.

Teknolojinin hızlı gelişimi ve yeni uygulamaların önünün açılmasına katkıda bulunan DragonFly 2020 Pro, tıbbi cihaz tasarlayan mühendislerin düzensiz geometrilerde yaratıcılıklarını istedikleri şekilde kullanmalarına imkân sunuyor. Tıbbi cihazlar için öncü tasarımlar üretebilme lüksünü elde eden sağlık sektörünün ortaya çıkaracağı, amacına yönelik yeni teknolojik ürünler sağlıkta gelişimi hızlandıracak.

Son Güncelleme: 13.02.2019 13:51
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Otomotiv SektörüSektörüretim3 Boyutlu
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