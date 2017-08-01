BİLGİ PAYLAŞIMINDA CİMRİ YÖNETİCİLER

Yöneticiler yaptıkları iş ve konumları gereği kendi alanları ve yan alanları ile ilgili bir çok konudan haberdar oluyorlar. Çeşitli kanallar ile yöneticilere sürekli bilgi akıyor. Gerek sektörleri gerekse yan sektörleri veya kurumu, çalışanı da ilgilendirecek konularda ilgili tepe ve ara yöneticilere bir çok konuda, bilgi akışı sağlıyor. Peki bu bilgilerin ne kadarı personel ile paylaşılıyor? Arkanıza yaslanıp, kendinizden emin bir şekilde, yönetici olmanın verdiği öz güven ile “ Tüm bilgiler personel, ekip veya ara yöneticiler ile paylaşılmaz” dediğinizi duyar gibiyim. Elbette tüm bilgiler paylaşılamaz. Gerekli bilgileri paylaşmaktan bahsediyorum. Burada şunu düşünmek gerek, “gerekli bilgi” yöneticinin egosuna, kaprisine, görüş açısına, personel, ekip veya ara yöneticiyi sevip sevmemesine, kendi bakış açısına uygun bulup bulmamasına” göre mi değişecek, yoksa yönetici konuya bir profesyonel olarak bakarak, kurumu ve personeli güçlendirecek, bilgilendirecek “gerekli bilgi ve duyurumları” yapacak mı?



İŞ DÜNYASININ TIKANDIĞI NOKTALARDAN BIRI

Türk iş dünyası gerek özel gerekse kamuda işte tam burada tıkanıyor.



1- Yöneticiler yeterince profesyonel değil.

2- Profesyonel yönetici çok az.

3- Yöneticiler duygularıyla iş yapıyorlar.

4- Ne yazık ki bazı ara yöneticiler kötü niyetle yöneticilik yapıyorlar ( bu durumda profesyonellik sıfır)

5- Ne yazık ki kötü niyetli ara yöneticiyi, tepe yönetici fark etmiyor yada fark etse de sesini çıkarmıyor, gereğini yapmıyor veya yapamıyor. ( Bu durum üst düzey yöneticinin kötü niyetli ara yöneticiye ortak olduğunu mu gösterir bunu da düşünmek gerek)

6- Sonuç olarak olan personele ve ekibe oluyor. Kendi alanıyla ilgili gelişmeleri takip edemiyor, bir çok konuda çalışmalar yapıldıktan sonra haberi oluyor, mesleki gelişimine engel olunuyor.

7- Bu konu aslında tam da mobbing konusunun içine giriyor. Bir çok çalışan durumun farkında. Sesini çıkarsa bir türlü, çıkarmasa bir türlü. Yönetici veya ara yöneticinin bilgiyi paylaşmaması aslında hem çalışanı, hem kurumu, hem ülkeyi, hem de dünyayı etkiliyor.



YÖNETICI BILGIYI PAYLAŞMADIĞINDA;

1- Personel dış dünyadan, sektöründen zamanında haberdar olamıyor ve kendini geliştiremiyor, ama personelden devamlı yaratıcı çözüm bekleniyor.

2- Kurum uygun yerlerde fayda sağlayacak görünürlüğünü sağlayamıyor, temsil edilemiyor veya hep aynı kişiler temsil ediyor ve bilgiden birkaç kişi, azınlık faydalanıyor.

3- Etkinlik düzenleyen veya yaptıkları çalışma ile diğer kurum ve ilgililere çağrıda bulunan kurumlar, kendilerinin ve konularının ilgi görmediğini düşünüyorlar, motivasyonları azalıyor,

4- Fikirler karşılıklı istişarelerle gelişir, yeterli istişare yapılamıyor veya etkin olunamıyor,

5- Konular gelişemiyor ve verimlilik azalıyor,

6- Tüm bu olumsuzluklardan kurum, ülke ve dünya zarar görüyor.



Kurumdaki bir kişi, bir yönetici yetersizliği, kaprisi, egosu, kötü niyeti ile dünyayı etkiler mi?

Evet, etkiler. Bu sebeple yönetici ve ara yöneticilerin doğru kişilerden seçilmiş olması, iyi niyetli, kurumların faydasını isteyen kişilerden olması son derece önemli.

Bu bilinmeyen bir konu mu? Hayır. Biliniyor. Neden uygulanamıyor?



İşte, sorun burada.

Bir yöneticinin veya ara yöneticinin başka bir kurumdan, kendi kurumuna ve birimine gelmiş bir bilgiyi ilgili kişilerle paylaşmaması, ilgili birim kişileri, ekip üyeleri arasında ayırım yapması, onun, vasıfsız yeteneksiz ve kötü niyetli olduğunu gösterir. Yöneticilik bu değildir. Bu durumda unvanlar da önemli değildir. Yönetimde hangi kademede, hangi unvanda olursanız olunuz, kurumunuz adına gelen bir bilgiyi personel ile paylaşınız, cimrilik yapmayınız, egonuzun veya kaprislerinizin esiri olmayınız, oturduğunuz koltuğu hak ediniz. Ekibinizin, kurumunuzun, ülkenizin, dünyanın gelişmesine engel olmayınız. Kurumdaki herkes en az sizin kadar değerlidir. Sözün özü; Ülke olarak dünya ile yarışabilmemiz için kurumlarda tüm kademelerdeki yöneticilerin bilgi cimriliklerinden vaz geçip, bilgiyi paylaşması, ülke faydasına kullanması, görevinin hakkını vermesi ya da görevini bırakması gerek. Elbette kurumsal bilgiyi personel ve ekibiyle paylaşan kurumunun, ülkenin kalkınması için çalışan değerli yöneticiler de var ve onları kutluyoruz.





