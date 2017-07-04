BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRDİK

Haziran, mübarek Ramazan-ı Şerif’in ve ardından gelen Ramazan Bayramı’nın idrak edildiği bir ay oldu. Bu kutlu ayda şahsen ben iki büyük mutluluğu ve heyecanı aynı anda yaşadım. Bu yıl 16’ıncısını düzenlediğimiz “Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni’ni” 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirdik, aynı gün oğlum Ahmet Alper Koçak’ın, Koç Üniversitesi’nde diploma töreni vardı. Ahmet Alper, üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu.

Ekovitrin 16. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni’ne Gagavuzya Cumhurbaşkanı Sayın Irina Vlah, Macaristan Ana Muhalefet Partisi (JOBBIK) Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gyöngyösi Marton, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 500’e yakın seçkin konuk katıldı.

Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve Macaristan gibi Avrupa ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’den iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri, firma sahipleri ve yöneticileri bu görkemli törende bir araya geldi. İstanbul WOW Hotel Convention Center’daki ödül törenimiz Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle aynı zamanda verdiğimiz geleneksel iftar yemeğimiz ile birlikte farklı bir anlam kazandı.

Yılın Starları Ödülleri uluslararası nitelik taşıyor. Bu ödüller gerek Türkiye’de, gerekse yurt dışındaki kişi ve kurumların başarısını taçlandırmak ve onları teşvik etmek amacıyla veriliyor. Gönüllerin huzur kaynağı mübarek Ramazan ayında çok güzel bir atmosfer içinde gerçekleştirilen Ekovitrin 16. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni’ni ve Ekovitrin iftar yemeğini onurlandıran misafirlerimize saygılarımı sunuyorum, ödül alan çok değerli şahsiyetleri, kurum ve kuruluşları yürekten kutluyorum.



EKOVİTRİN BİR MARKA HALİNE GELDİ

Meslekleri yalnızca gazetecilik olan ve 30 yılı aşkın bir süredir kader birliği yaptığımız arkadaşlarımla birlikte kurduğumuz Ekovitrin dergisi, 17 yıldan bu yana istikrarlı bir şekilde yayın hayatını sürdürüyor. Ekovitrin Ailesi olarak bugünlere ulaşmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Bizlere bu mutluluğu yaşattığı, bu günleri gösterdiği için Rabbime sonsuz şükürler ediyorum.

Ekovitrin, yayın hayatına başladıktan sonra kısa süre içinde Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde tanındı, ekonomi dergiciliğinde bir marka haline geldi. Ekovitrin, kendi ismiyle birlikte Türkiye’nin bir markasını da dünyaya taşımış oldu. Ekovitrin, bugün 10 ülkede temsilciliği bulunan, Avrasya coğrafyasında iş ve siyaset dünyası tarafından tanınan, Türkiye’nin uluslararası tek aylık ekonomi dergisidir.

Pozitif yayıncılık yapmak, milletimizin moral değerlerini yükseltmek Ekovitrin’in yayın ilkesidir. Yatırıma, üretime ve emeğe saygı duyuyoruz. Ekovitrin Medya Grubu olarak yönettiğimiz medya organlarını hiçbir zaman bir güç, bir silah olarak düşünmedik. Ekovitrin dergisi, haber sitemiz ve yapımcısı olduğumuz televizyon programlarıyla ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için çalışan yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin ve işletmelerimizin hep yanındayız ve onların sesi olmaya gayret gösteriyoruz.

Temmuz 2017 sayımız, “Yılın Starları Ödül Törenin” kapağa taşındığı özel sayımızı oluşturuyor. Bu ay 211’inci sayımızı yayınladık. Ekovitrin Ailesi’nin ve değerli okuyucularımızın, idrak etmiş olduğumuz mübarek Ramazan bayramlarını da bu arada tebrik ediyorum. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşın, terörün sona ermesini, bölgemize huzur ve barışın gelmesini dileyerek saygılarımı sunuyorum.







