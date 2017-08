AVRUPA BİRLİĞİ, GÜÇLÜ MÜSLÜMAN BİR TÜRKİYE İSTEMİYOR

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Genel Başkanı Alman diplomat Dr. Günther Meinel, samimi bir Türkiye dostu. Kendisiyle 2014 yılında Ekovitrin Yılın Starları ödül töreninde tanışmıştım. Bu naif, güler yüzlü diplomatla tanışmamıza ikimizin de ortak dostu olan Ferhat Bozçelik vesile olmuştu. Ferhat Bozçelik de halen Uluslararası Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin giderek daha gerginleşmesi, Türkiye’yi seven Almanları da rahatsız ediyor. Dr. Günther Meinel bunlardan biri. Dr. Meinel ile Eylül sayımız için özel bir röportaj gerçekleştirdik. “Türkiye benim ikinci vatanım, kalbim her zaman Türkiye için atıyor” diyen bu Türk dostu Alman diplomatın Ekovitrin’e yaptığı açıklamalar çok çarpıcı…



Dr. Meinel, “Türkiye 54 yıldır kandırıldı” diyor. Kandıran kim? Avrupa Birliği… 1963 yılından bu yana AB, Türkiye’ye karşı hiçbir zaman samimi olmadı. Dr. Meinel şunları söylüyor: “AB’de politikacı veya diplomat arkadaşlarımla görüştüğümde, maalesef diyorlar ki; biz Türkiye’ye AB’ye girişin yollarını gösteririz ama son kapıya geldiğinde, ‘Dur bakalım, tekrar düşünmemiz lazım’ deriz. Bu fikir ve anlayış, AB’de yıllardan beri değişmedi. Bunun birinci ana sebebi AB Hırıstiyan kulübüdür. Din faktörü çok önemli. Güçlü Müslüman bir ülke görmek istemiyorlar.” Avrupa ile hiçbir coğrafi bağı olmamasına rağmen Kıbrıs Rum kesimini üyeliğe kabul ederken, AB’nin, 54 yıldır Türkiye’yi kapıda bekletmesinin yegane sebebi Dr. Meinel’in dediği gibi, güçlü Müslüman bir ülkeyi bünyelerine almak istememeleridir. O vakit Türkiye ne yapmalı? Avrupa Birliği pazarı bizim ekonomimiz açısından önemli, ekonomik ilişkilerimizi geliştirerek sürdürmeliyiz. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dediği gibi, “Kopenhag Kriterlerini, Ankara Kriterleri yaparak” yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’yi, dünyada daha güçlü, daha saygın bir yere getirene kadar durmak yok, yola devam…



ÇETİNSAYA: “EKONOMİYE GÜVENİMİZ TAM”

Kayserili işadamı Süleyman Çetinsaya ile yaptığımız özel röportajı Eylül sayımızın kapak konusu yaptık. İnşaat sektöründe 40 yılı geride bırakan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, ülkemizin yetiştirdiği ender işadamlarından biri. Hem başkanı olduğu Artaş, hem de bizzat kendisi iş dünyasında çok saygın bir yere sahip. Süleyman beyi yakından tanıyoruz. Çok dürüst, "el emin" sıfatını üzerinde taşıyan bir isim. O’nun yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Artaş İnşaat da çok güven duyulan bir firma. Artaş, bugüne kadar 16 bin konut inşa etti. Bu firma projelerini sözünü verdiği tarihten önce yapıp sahiplerine teslim ediyor.

Gözünüz arkada kalmıyor. Daireyi sattım, paramı aldım gerisi beni ilgilendirmez demiyorlar, müşteri memnuniyeti firmanın ana misyonunu oluşturuyor. Onun için Artaş “Avrupa Konutları” markasıyla Türk inşaat sektörünün yıldızı olarak parlıyor.

Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Tecrübeli işadamının ekonomiye dair sözleri oldukça dikkat çekici. Çetinsaya, “Bizim Türk ekonomisine güvenimiz tam” diyor ve sonra şunları söylüyor: “Ekonomideki iniş ve çıkışlara her zaman hazırız. Hiçbir zaman endişemiz olmadı. İnşaat sektörü son derece güçlü, yatırımlara devam edeceğiz.” Türk inşaat sektörünün öncü kuruluşlarından Artaş’ın patronu Süleyman Çetinsaya’nın bu sözleri, “Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyor” diyenler için de bir cevap niteliğini taşıyor.



PİYASA UZMANLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

Eylül sayımızda piyasa uzmanlarının analizlerine geniş yer ayırdık. ALB Yatırım Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, InvestAZ Yatırım Uzmanlığı Birim Müdürü Mehmet Arın ve AHL Forex Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir, küresel ve Türkiye piyasalarının nasıl bir yol izleyeceği, özellikle Dolar/TL kurunun seyri konusunda ipuçları veriyorlar.

Ekovitrin okuyucularının, milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Bütün insanlığa barış ve huzur içinde bir dünya dileyerek saygılarımı sunuyorum.