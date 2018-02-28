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ASUS Zenfone 5 Serisi Modellerini MWC 2018’de tanıttı!

Teknolojinin öncüsü ASUS, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde yeni ZenFone 5 serisini 27 Şubat’ta gerçekleştirilen özel bir etkinlikle tanıttı. Serinin 3 akıllı telefonu ZenFone 5Z, ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite, yapay zeka özellikleri, tasarımları ve çift kamera sistemleriyle öne çıkıyor.

ASUS Zenfone 5 Serisi Modellerini MWC 2018’de tanıttı!

Teknolojinin öncüsü ASUS, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde yeni ZenFone 5 serisini 27 Şubat’ta gerçekleştirilen özel bir etkinlikle tanıttı. Serinin 3 akıllı telefonu ZenFone 5Z, ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite, yapay zeka özellikleri, tasarımları ve çift kamera sistemleriyle öne çıkıyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:46
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ASUS Zenfone 5 Serisi Modellerini MWC 2018’de tanıttı!

Teknolojinin liderlerinden ASUS, İspanya’nın Barselona kentinde teknoloji dünyasını ve sektör profesyonellerini buluşturan Mobil Dünya Kongresi’nde özel bir etkinlikle heyecanla beklenen Zenfone 5 serisini tanıttı. ZenFone 5 serisinin üç üyesi ZenFone 5Z, ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite, yapay zeka özellikleri, zen felsefesinden esinlenen benzersiz tasarımları ve çift kamera sistemleriyle kongreye damga vurdu.

Yapay zekanın gücüne sahip ilk ZenFone serisi
Yapay zekanın gücüyle donatılmış ilk ZenFone modelleri olan ZenFone 5Z ve ZenFone 5, tamamen çerçevesiz ekranı ve çift kamerası ile dikkat çekiyor.

ZenFone 5Z, AIE özellikli Snapdragon 845 mobil işlemcisiyle 3. nesil bir yapay zeka platformuna sahip. 8GB RAM ve 256GB’a kadar ulaşan depolama özellikleriyle ZenFone 5Z, nefes kesici performansının yanında uzun pil ömrü de sağlıyor. Zarif tasarımı ve çift kamera sistemiyle ön plana çıkan ZenFone 5 ise, yapay zeka yeteneklerine sahip Snapdragon 636 mobil işlemcisi ile daha iyi fotoğraf ve iletişim deneyimleri sunuyor.

ASUS AI Boost teknolojisine sahip ZenFone 5 ve 5Z, oyunlar ve diğer zorlu görevler için yüksek performans sunuyor. Bu iki modelin sahip olduğu akıllı çift kamera sistemleri, kendini adapte edip öğrenerek her seferinde mükemmel fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor.

ZenFone 5 Lite dünyanın ilk gerçek 4 kamera sistemine sahip
ZenFone 5 Lite, 6 inç ekranıyla dünyanın ilk gerçek 4 kamera sistemine sahip akıllı telefon olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. 20MP Sony ön kamerası ve 16MP arka kamerasıyla 120 derecelik geniş açı sunan ZenFone 5 Lite, fotoğrafta yaratıcılığın önündeki engelleri kaldırıyor. Benzer sistemlerin aksine tüm kameraları bağımsız çalışan Lite modeli bu sayede selfie, wefie, manzara, portre ve grup fotoğraflarının mükemmel çekilmesini sağlıyor. 18:9 en/boy oranı ve ultra ince çerçevesi sayesinde 5,5 inçlik bir telefon kadar kompakt olan ZenFone 5 Lite, Snapdragon 630 mobil işlemcisi ve 3300 mAh piliyle de yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor.

Son Güncelleme: 28.02.2018 14:04
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