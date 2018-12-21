''Terörün üstesinden bilim,sanat ve sporla geleceğiz''

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Florya Halit Aydın Yerleşkesi'ndeki 2018-2019 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, TBMM 27'nci Başkanı İsmail Kahraman ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu protokol konuşmaları yaptı. Kasapoğlu, "Bilim, sanat, kültür ve sporla gelişen gençliğimiz geleceği inşa edecek" dedi.

“GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇABALADIĞIMIZ HAYALLERİMİZ OLMALI”

Dünya ile rekabet edebilmek adına üretmekten başka çarelerinin olmadığına vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Bu heyecanın hayırlı olmasını ve başarılarla dolu bir yıl geçmesini temenni ediyorum. Eğitimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dünyanın gelişimine ayak uyduramayanlar, bayrak yarışında geride kalmaya mahkûm oluyor. Bilim, sanat, kültür ve sporla gelişen gençliğimiz geleceği inşa edecek. Dünyanın adalete kavuşması için gençlerimizin rolünün farkındayız. Gençlerimizin iyi bir eğitim alması ve yüksek iletişim becerilerine sahip olmaları çok önemli. Dünya ile rekabet edebilmek için üretmekten başka çaremiz yok. Araştırmak zorundayız, okumak mecburiyetindeyiz, yazmak ve sesimizi, soluğumuzu başka diyarlara iletmek mecburiyetindeyiz. Hayallerimiz olmalı, bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çaba göstermeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYANIN EN İYİ OKULLARI OLARAK ANILMASI EN BÜYÜK ARZUMUZ"

Modern toplumlarda üniversitelerin 3 önemli işlevi olduğuna değinen Bakan Kasapoğlu, "Üniversite ve eğitim düzeyinde etkili olan pek çok çalışmanın içindeyiz. Yurtlar, krediler, burslar, gençlik merkezleri ve kamplarımız, spor merkezlerimiz yaptığımız çalışmaların en güçlü örnekleri. Modern toplumda üniversitelerin 3 önemli işlevi gerçekleşir. Birincisi, bireylere sadece mesleki değil, meslek dışında olan sosyal ve eğitimsel donanım sunmak. İkincisi, üniversiteler kültürel ve sosyal mirasın aktarılmasını, yorumlanmasını garanti eder. Üçüncüsü ise üniversiteler öğrencisinin sosyal ve siyasal bilinç kazanmasına katkı sağlayacak ortamları hazırlar. Bakanlığımız, öğrencilerin işlevlerine ihtiyaç duydukları fiziksel ihtiyaçlara, yarınlarını daha aydınlık kılmak için kaynak oluştururlar. Bilginin üretildiği üniversitelerimizin, dünyanın en iyi okulları olarak anılması hepimizin en büyük arzusu. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girecek onlarca üniversite olmaması için hiçbir neden yok. Tüm akademik camia, öğrenciler ve gençler bu imkânları en iyi şekilde değerlendirmeli. Gençlerimiz, sizler sayesinde Türkiye, geleceğin en üretken milleti olacak. Sizler bilgiyle donandıkça bu milletin umudu da büyüyecek. Bahanelerin ardına gizlenmeden, mazeret üretmeden, azimle, kararlılıkla çalışacağız" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİ SPOR TESİSLERİ BİZİM ÜLKEMİZDE"

Teknolojinin iyi ve kötü yanlarının olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Çağımızın en büyük ihtiyaçlarından biri olan teknolojiyi inkâr ederek ilerlememiz mümkün değil. Bu fırsatlardan faydalanırken teknolojinin esiri olmak da bizi zayıf duruma düşürür. Teknoloji, bağımlı olan kişiyi sosyal hayattan koparır. Bugünkü kuşakların maalesef böyle bir sorunu var. Teknolojiyi nasıl yorumladığınız, hem kendi geleceğiniz hem de ülkemizin geleceği için temel bir mesele. Kendiniz için tertemiz bir gelecek kurarken, enerjinizi israf edip kendinize zarar verecek bir şeyin bağımlısı olmanızı kabul edemeyiz. Biz sizlerin yeteneğinize, zekânıza, heyecanınıza güveniyoruz. Dünyanın en yeni spor tesisleri ülkemizde. Hepsi sizler için var. İçinizdeki yeteneği keşfedip onu mücevher gibi parlatmanız için size uzanan ilk el biz olmak istiyoruz. Bütün insanlığın gelecek ümidisiniz. Sizler Türkiye'yi çok daha büyük hedeflere taşıyacaksınız. Çok çalışın, kendinize çok güvenin" dedi.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar'ı örnek gösteren Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülkenin geleceğinde yazılacak daha çok hikâyeler var. Geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Birlik olmaktan asla taviz vermeyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, gençlerimiz arasında kardeşliği zedelemeye çalışanlar, karşısında bizi bulacak. Terörün ve tüm kötülüğün üstesinden bilim, sanat, teknoloji ve sporla geleceğiz. Ülkenin imkânları sizin hizmetinizde. Gelişin, okuyun, spor yapın ve tüm bunları yaparken gönül dünyanızı zenginleştirecek faaliyetleri de ihmal etmeyin. Ülkemiz için inisiyatif alın. Bizler daima yanınızdayız. Bu yolda sizlerle omuz omuza yürüyeceğiz. Bakanlığımız kapıları, tüm imkânlarıyla sonuna kadar size açık."

Konuşmanın ardından Mustafa Aydın ve Yadigar İzmirli, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na plaket takdim etti.

“GELECEK BUGÜNDEN DAHA ZORLU OLACAK”



İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreninde Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “21. Yüzyılın yenidünya düzenine direnmemiz, pahalı ve zor coğrafyayı elimizde tutabilmemiz için her türlü ilgiye, araştırmaya ve yenilikçi düşünceye katma değer sağlayarak ilerlememiz lazım” dedi. Ülkemizin geleceği için eğitimin önemine vurgu yapan Dr. Aydın, “Gelecek bugünden daha zor olacak. Büyüdükçe dertlerde büyüyecek ama biz bütünüz, birlik ve beraberliğimize her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.