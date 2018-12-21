Halit Aydın Bilim ve Araştırma ödülleri sahiplerini buldu

Eğitime verdiği önemle bilinen ve görev yaptığı süre boyunca bir üniversite kuracak sayıda bilim insanı yetiştiren merhum Maçka Müftüsü Halit Aydın adına başlatılan ve her iki yılda bir düzenlenen “Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Konusu “Son Beş Yılda Türkiye’de Boşanmaya Etki Eden Faktörler ve Sonuçları” olarak belirlenen bilimsel makalelerin yarıştığı ödül sürecinin finalinin yapıldığı törene, aralarında Devlet Eski Bakanı ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Dairesi Eski Başkanı Şükrü Öztürk, Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış gibi isimler de katıldı. Törende, Halit Aydın’ı yakından tanıyan konuklar, onun hakkındaki anekdotları aktardı.

Yarışmada birincilik ödülünü, Prof. Dr. Hayriye Atik, Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu’ndan aldı. İkincilik ödülünü Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay, Araştırmacılar Nihal Koncu Akhuy, Tugay Candan, Gülseren Çoban ve Zehra Güneş alırken, üçüncülük ödülü ise Prof. Dr. İrfan Kalaycı’nın oldu.

“İLİM AŞIĞI BİR İNSANDI”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, babası Halit Aydın’ın ilim ve irfan aşığı bir insan olduğunu söyledi. Babası için ‘dini camiye hapsetmeyen din adamı’ dediklerini ifade eden Dr. Mustafa Aydın, “Babam kız çocuklarının okumasını farz kılmıştı. ‘Kız çocuklarını okutmayan, gerçek mümin sayılmaz’ diye fetva veren bir insandı. Kendisini ilim öğrenmeye adamıştı. Onunla beraber çalışan herkesin muhakkak üniversite bitirmesini arzulardı. Kampüse de onun ismini verdik” dedi.

Yarışmaların iki yılda bir düzenleneceğini planladıklarını söyleyen Dr. Mustafa Aydın, “TARMER bünyesinde rahmetli babamın adına bilim ödülleri koyduk. Babamın adını her yerde yaşatmaya çalışıyoruz. Biz önceki yıllarda da toplumun en önemli konularını gündeme getirmiştik, bu dönemde de böyle yaptık. Çalışmaları akademisyenlerimiz yaptılar, hem onlara bir ödül töreni oldu hem de bu vesileyle babamızı andık. Birini yâd ederken onun topluma bırakacağı mesajların ve çalışmaların arkadan gelen nesillere aktarılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“EVLİLİKLERİN YÜZDE 40’I BOŞANMAYLA SONUÇLANIYOR”

İstatistiklere göre Türkiye’de evliliklerinin yüzde 40’ının boşanmayla sonuçlandığını ve bu rakamın yüksekliğinin korkutucu olduğunu söyleyen Dr. Mustafa Aydın, “Evliliklerin yüzde 40’ı boşanmayla sonuçlanıyor. Bu da değerlerin kaybolduğuna, aile kavramının zayıfladığı anlamına gelir. Eskiden ‘mezara kadar’ diye bir tabir vardı. Bu da çok önemliydi. Gittikçe toplumun değerlere karşı olan zayıf yaklaşımları maalesef bunları gittikçe güçsüzleştirdi ve bu duruma getirdi. Bu durumların hepsini beraber ortadan kaldırmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“BOŞANMA CİDDİ BİR TOPLUMSAL PROBLEM”

Yarışmada birincilik ödülüne layık görülen Prof. Dr. Hayriye Atik, kendilerine bir fırsat verildiğini ve konuyu keyif alarak çalıştığını söyledi. “Toplumsal bir yara olduğu için benim de çok dikkatimi çeken bir konu oldu” diyen Atik, Türkiye’de son yıllarda boşanma oranlarındaki artış rakamlarının çok hızlı yükseldiğini söyledi.