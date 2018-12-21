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Gençlik ve güzellik tedavilerinde bütüncül yaklaşım

Genç ve güzel kalmak, güzel yaş almak arzusu insanlık tarihi boyunca önemsenmiştir. Zamanın şartları ve yıllara göre güzellik anlayışı değişse de tüm kültürlerde gençlik, güzellik amaçlı farklı çabaları olmuştur. Kleopatra’nın süt banyoları, Afrika’daki uzun boyun halkalarından kimyasal peeling, radyofrekans tedavilerine uzanan bu yolda yeni trend doğallığı bozmadan uygulanan gençlik tedavileridir.

Gençlik ve güzellik tedavilerinde bütüncül yaklaşım

Genç ve güzel kalmak, güzel yaş almak arzusu insanlık tarihi boyunca önemsenmiştir. Zamanın şartları ve yıllara göre güzellik anlayışı değişse de tüm kültürlerde gençlik, güzellik amaçlı farklı çabaları olmuştur. Kleopatra’nın süt banyoları, Afrika’daki uzun boyun halkalarından kimyasal peeling, radyofrekans tedavilerine uzanan bu yolda yeni trend doğallığı bozmadan uygulanan gençlik tedavileridir.

21 Aralık 2018 Cuma 10:53
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Gençlik ve güzellik tedavilerinde bütüncül yaklaşım

Sağlıklı vücut gençtir, sağlıklı cilt güzeldir. Cerrahi olmayan gençlik ve güzellik tedavileri olan medikal estetikte amaç, kişinin doğal ifadesini değiştirmeden daha dinç, daha dinamik bir ifade kazandırmaktır. Yaşam tarzı, beslenme, günlük aktivite, uyku düzenindeki disiplin, hayata pozitif bakma estetik uygulamaları olumlu yönde etkiliyor. İlerleyen yaş ile birlikte cildimizde nem kaybı ve kolajen yapısında bozulmalar başlayabiliyor. Çevresel faktörler, güneş ışınlarına fazla maruz kalmak, sigara içmek cildin yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Bu süreç ile birlikte kırışıklıklar artar, elastikiyet azalır, nem kaybı ve buna bağlı lekeler oluşmaya başlar.

Yaşlanma sürecinde göz çevresi en olumsuz etkilenen bölgedir. Çok hassas ve ince bir bölge olduğu için güneş, yorgunluk, sigara gibi etmenlerden de en çok etkilenen bölgedir. Kırışıklık, morluk, koyu halkalar ve torbalanma sorunları için birçok tedavi yöntemi vardır. Öncelikle kişinin yaşlanma sürecini hızlandıran sağlık problemleri gözden geçirilmeli ve doğal ifadeyi değiştirmeden daha genç bir görünüm sağlanmalıdır. Botoks bu tedavilerin içinde bilinirliği en çok olan uygulamadır. İlk olarak şaşılık tedavisinde göz hekimleri tarafından uygulanmış ve kırışıklıkta da etkili olduğu gözlenmiştir. Geçici olarak kas sinir iletisini azalttığı için mimik kırışıklığı tedavisinde sıklıkla tercih edilmektedir. Kırışıklık tedavisi yanı sıra migren, diş sıkma ve terleme tedavilerinde de çok etkilidir.

Hem göz çevresinde hem tüm yüzde cildin kalitesini artıran, nem veren, kolajen üretimini hızlandıran tedavilerden de destek almak gerekir. Mezoterapiler, mikroenjeksiyonlar ciltte canlılık, lifting, nem artısı sağlayan gençlik tedavileridir. Yüz şekillendirme, gıdı eritme, yanak kaldırmada da farklı mezoterapi içerikleri kullanmaktayız. Kendi kanımızdaki onarım sağlayan hücreleri kullandığımız PRP uygulamaları ise doğal tedavilerin başında gelmektedir. Yüz, el, boyun, dekoltede yaşlanma sürecini yavaşlatırken saçlı deride de kıl foliküllerini güçlendirerek saç dökülmesini azaltır.

Cildimizin temel maddesi olan hyalüronik asit, yaş ile birlikte azalmaktadır. Dolgu ve gençlik aşısı enjeksiyonları ile azalan hyalüronik asidi takviye ederiz. Derideki çökmelerde, burundaki şekil bozukluğunu düzeltmede, dudak hacimlendirmede, çene estetiğinde dolgu önermekteyiz. Doğru planlanan, doğru uygulanan dolgular doğallığı bozmadan gençlik, güzellik sağlar. Radyofrekans, lazer gibi tedavilerde de amaç; kolajen sentezini uyararak ciltte iyilik hali oluşturmaktır. Cildin ihtiyacına göre belirlenen program dahilinde seanslar belirlenir. Tüm bu işlemlerde cildin temizliği, arınması ayrı bir önem taşır. FDA onaylı Hydrafacial cilt bakımı, meyve asidi içeren agresif olmayan peelingler, rutin cilt bakım uygulamaları, klinik tedavilerin öncesi ve sonrasında önerilen cilt detokslarıdır. Güneş koruyucu kullanmak, gerektiğinde gözlük ve şapka ile korumayı artırmak her zaman önemlidir.

Çeşitliliği ve güvenilirliği gün geçtikçe artan tüm anti aging işlemler, sağlıklı yaşam disiplini ve ev bakımlarıyla desteklendiğinde etki süreleri ve yararlanımları daha da artar.

Genç, güzel ve sağlıkla kalın.

Son Güncelleme: 21.12.2018 10:56
Anahtar Kelimeler:
GüzellikGençlik
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