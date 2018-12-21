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''Dişetindeki renklenmeler hastalık belirtisi olabilir''

Genelde insanın ten rengine göre oluşan dişeti rengindeki değişiklikler, zaman zaman hastalık belirtisi de olabiliyor. Uzmanlar dişetindeki renklenmelerin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor.

''Dişetindeki renklenmeler hastalık belirtisi olabilir''

Genelde insanın ten rengine göre oluşan dişeti rengindeki değişiklikler, zaman zaman hastalık belirtisi de olabiliyor. Uzmanlar dişetindeki renklenmelerin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor.

21 Aralık 2018 Cuma 10:19
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''Dişetindeki renklenmeler hastalık belirtisi olabilir''

İnsan cildinin rengini belirleyen “melanin” adlı pigment, dişetlerinin renginin oluşumunda da rol alıyor. Ancak dişetlerinde olağandışı renklenmeler, hastalık belirtisi olarak da karşımıza çıkabiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) Periodontoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre Meşeli, dişeti renklenmesinin esmer tenli olmaya, sigara kullanımına bağlı olduğu kadar, birtakım hastalıklara da işaret edebileceğini kaydetti.

RENKLENME NEDEN OLUYOR?

Sağlıklı bir dişeti dokusunun soluk pembe bir renge sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Meşeli, “Bazı durumlarda dişetinde morumsu-kahverengi renklenmeler görülebiliyor. Bu durum özellikle koyu tenli yahut sigara içen bireylerde karşımıza çıkmakla birlikte, bu tip renklenmeler bazı cilt ve böbrek hastalıklarının da ön belirtisi olarak karşımıza çıkabiliyor” dedi.

“ÖNCELİK ETKENİN NE OLDUĞUNU BULMAK”

“Dişeti renklenmelerinin tedavisinde öncelik, etkenin ne olduğunu bulmaktan geçer” diyen Dr. Öğr. Üyesi Meşeli, “Eğer bu renklenme başka hastalıkların ön belirtisi olarak karşımıza çıkıyorsa, hastaları tıp doktorlarıyla iletişime geçmeleri yönünde bilgilendirerek dişetindeki estetik problemin çözümüne daha sonra geçiyoruz. Bu nedenle dişeti renklenmesi, genelde estetik bir problem olarak karşımıza çıksa da, muhakkak bir dişeti hastalıkları uzmanına başvurarak sebebe dair bilgi alınmasında fayda var” diye konuştu.

RENKLENME TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Dişeti renklenmesinin cerrahi tedavisinin, söz konusu sahanın cerrahi olarak uzaklaştırılması şeklinde yapıldığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Meşeli, “Bu amaçla bisturilerden faydalandığımız gibi, gelişen teknolojinin ışığında lazer cihazları kullanılarak lokal anestezi ile tedavi de mümkün. Ancak sigara kullanan bireylerde, uzaklaştırılan renklenmiş dokular, kullanılan sigara miktarıyla ilişkili olarak tekrar renklenebiliyor” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Dişeti
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