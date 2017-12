Sistem Makina her yıl yüzde 20 büyüyor

Sistem Makina Satış ve Pazarlama Müdürü Bülent Çivici, 5 yıl içinde her yıl yüzde 20 oranında büyümeyi hedeflediklerini söyleyerek, “2017 yılı beklentilerimiz bir önceki yıla göre daha düşüktü. Ancak bir önceki yılın daha da üstünü yakaladık. Her türlü ekipman ve tesise sahibiz. Hedeflerimiz içinde önümüzdeki 5 yılda, yıllık yüzde 20 oranında büyümek yer alıyor. Daha sonra bu oran düşecek. 2017 yılı sonu itibariyle bu oranı yakalayacağız gibi gözüküyor” dedi. Sistem Makina’nın 1976 yılında kurulduğunu, 1995 yılından itibaren de sanayi fırınları ürettiklerini belirten Çivici, “Üretimimizin yüzde 60’ını ihracata ayırıyoruz, yüzde 40’ını da iç piyasaya ayırıyoruz. 2017’de ihracatımız bir önceki yıla göre düştü ama iç satışlarımız arttı. Fabrikamız 4000 metrekare büyüklüğünde, yaklaşık 55 çalışanımız var” diye konuştu. Aile fi rması olduklarını kaydeden Çivici, “2’nci kuşak olarak işlerimize devam ediyoruz. Şirketin kurucusu babam ve amcam. Kendileri fi rmada aktif olarak çalışıyorlar. Aile şirketleri düzgün yönetildiğinde verimli ve hızlı kararlar alınabiliyor. Aile fi rmalarında çok hızlı imalata veya üretime girilebilecek bir yapı sözkonusu. Bundan dolayı eğer düzgün yönetilebilirse aile fi rmaları avantajlı, bizde bu sağlanıyor ve hızlı dönüş alıyoruz” şeklinde konuştu.



"ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ İYİ DURUMDA”

Alüminyum sektörünün hızlı bir şekilde verimli makinelere dönüş yaptığını ifade eden Çivici, “Bu yönden ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Alüminyum sektörü de gayet iyi durumda. Firma olarak sektördeki üst segmentte yer alan fi rmalarla çalışıyoruz. Dünyanın her yerindeki fuarlara katılıyoruz. Üretimde dünyanın hiç bir şekilde gerisinde değiliz. Hatta pek çok ülkeye göre daha iyiyiz. Dünya’nın en kaliteli ve en verimli fırınlarını üretiyoruz. Afrika, Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Bangladeş, Fas, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere ihracatımız var. Biz ürettiğimiz fırınların ve verdiğimiz hizmetin sonuna kadar arkasında olduğumuz için sloganımız ‘Partnerlerimizi zirveye taşıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.