banner181

banner213
Ana SayfaAralik-17

Sabancı Holding’den 881 milyon lira net kâr

01 Aralık 2017 Cuma 12:02
Bu haber 6182 kez okundu

Sabancı Holding’in üçüncü çeyrek net kârı yüzde 64 artışla 880.5 milyon lira oldu. Sabancı’nın konsolide satışları, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 10 milyar 534 milyon TL oldu.

Sabancı Holding'den 881 milyon lira net kâr
2017’nin üçüncü çeyreğinde faaliyet kârını yüzde 50 artıran Sabancı Holding, 2 milyar 354 milyon TL’ye ulaştı. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “90 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız deneyimle bütün hızımızla çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirmekte olduğumuz dönüşümün verdiği güç ve değerli insan kaynağımızla birlikte; iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz. 2017 yılının ilk 9 ayında özellikle sanayi, sigorta ve enerji iş kollarımızda oldukça başarılı işlere imza attık. Finansal tabloların ötesinde dinamik ve dengeli bir portföy oluşturmak üzere bir dönüşüm içerisindeyiz. Bizim yola çıkış noktamız, gelişen insan profili ve gelişen global rekabet koşulları karşısında ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda gereken öncü adımları atmaktır. Bu görüş ve vizyon ile Sabancı Topluluğu’nu yeniden kurguluyoruz” diye konuştu.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AYLA - FragmanıAYLA - FragmanıAYLA - Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.