Sabancı Holding’den 881 milyon lira net kâr

2017’nin üçüncü çeyreğinde faaliyet kârını yüzde 50 artıran Sabancı Holding, 2 milyar 354 milyon TL’ye ulaştı. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “90 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız deneyimle bütün hızımızla çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirmekte olduğumuz dönüşümün verdiği güç ve değerli insan kaynağımızla birlikte; iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz. 2017 yılının ilk 9 ayında özellikle sanayi, sigorta ve enerji iş kollarımızda oldukça başarılı işlere imza attık. Finansal tabloların ötesinde dinamik ve dengeli bir portföy oluşturmak üzere bir dönüşüm içerisindeyiz. Bizim yola çıkış noktamız, gelişen insan profili ve gelişen global rekabet koşulları karşısında ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda gereken öncü adımları atmaktır. Bu görüş ve vizyon ile Sabancı Topluluğu’nu yeniden kurguluyoruz” diye konuştu.