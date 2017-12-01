PETKİM’DEN REKOR KÂR

Türkiye’nin petrokimya devi Petkim, rekorlara imza atmaya devam ediyor. 2017 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarını açıklayan Petkim, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 169 artırarak 372 milyon TL’ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artarak 424 milyon TL olarak gerçekleşti. Petkim’in net satışları da geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 83’lük artışla 969 milyon TL’den 1.8 milyar TL’ye çıktı. Üretim ve iç satışlardaki başarıyı ihracata da taşıyan Petkim, geçen yılın tamamında ulaşılan ihracat rakamını dokuz ayda aştı. Söz konusu dönemde ihracat yüzde 66 artışla 544 milyon dolar oldu. Dokuz aylık dönemde şirketin kapasite kullanım oranı yüzde 96 olarak gerçekleşti. Naftanın işlendiği, Petkim’in diğer fabrikalarına hammadde tedarik eden ve amiral gemisi olarak adlandırılan Etilen Fabrikası’nda üretim kapasitesi yüzde 100’ü buldu.