Nefis Demet, franchise yöntemiyle büyüyor

Nefis Demet Genel Müdürü Devrim Aydın, 2008 yılından beri meyve sepeti sektöründe Nefis Demet markası olarak hizmet verdiklerini söyleyerek, “Gelen siparişler üzerine meyve, kek, kurabiye, truffle ve karışık sepet hediye üretiyoruz ve dağıtıyoruz. Ama işin özünü söylemek gerekirse Nefis Demet yalnız bir online meyve sepeti hediye portalı değildir. Birçok insana onların özel günlerinde yanında olup en özel hediyeyi en güzel şekilde onların adından sevdiklerine teslim eden bir firmayız. Nefis Demet olarak kendi bünyemizde aile ortamını sağlamayı başardık ve müşterilere de aile yaklaşımını sergilemeye devam ediyoruz” dedi.



"BU YIL 20 FRANCHISE VEREREK AİLEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ”

2018’de yıllardır oluşturdukları marka değerini korumayı hedeflediklerini belirten Aydın, “Bu yıl 20 franchise vererek ailemizi büyüteceğiz. Franchise’larımız sayesinde ulaşabildiğimiz her noktaya meyve sepetlerimiz ile mutluluğu götürmek istiyoruz. Meyve demeti pazarında yaklaşık yüzde 22’lik bir paya sahibiz. Bu payımızı pazarda liderliğe gelerek artırmayı hedefliyoruz. Günde 500-750 meyve demeti siparişi alıyoruz. Bu yıl meyve demeti hedefimiz 250 bin. Özel günler için yaptığımız indirim ve kampanyalar sayesinde siparişlerimizi daha da artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



“EN ÖNEMLİ NOKTA MARKAMIZA SAĞLAYACAĞI KATKI"

Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle franchise taleplerinde dikkat edeceğimiz en önemli nokta markamıza ne kadar katkı sağlanacağı. Franchise vereceğimiz bölgede standarta uygun şekilde sepetlerin hazırlanması ve zamanında teslimat için franchisemızı uzun bir eğitim sürecinden geçireceğiz. Çalıştığımız sektör hediyelik meyve sektörüdür. Herkes sevdiğine verdiği hediyenin kusursuz olmasını ister. Dolayısıyla bayilerde aradığımız özellik bu işi severek ve kusursuz şekilde yapılmasıdır. Biz franchiselarımıza; lokasyon seçim desteği, eğitim, kurulum aşamasında danışmanlık hizmeti, reklam desteği, pazar sürekliliği, bilgi birikimi, yönetim desteği, pazarlama strateji yönlendirmesi gibi avantajlar sağlıyoruz. Ayrıca kazan kazan mantığı ile ilerliyoruz. Sitemizin dışında Türkiye’nin bu alandaki önemli markaları ile ürün tedariği konusunda iş ortaklığı yapıyoruz. O noktalardan ve merkezden gelen siparişleri lokasyon doğrultusunda franchiselarımıza yönlendiriyoruz.” Aydın, franchise vermeyi düşündükleri illeri şöyle sıraladı: “Samsun, Trabzon, Ordu, Kayseri, Malatya, Adana Mersin, Eskişehir, Muğla, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Diyarbakır, Gaziantep, Van, Batman- Konya, Sivas, Antalya, Bursa, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Zonguldak, Erzurum. Her ile tek bayı düşüncesi ile yola çıkarak bu yıl içeresinde ortalama 20 tane yeni yerel yatırımcılar ile birlikte Nefis Demet ailemizi güçlendirmeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz.”