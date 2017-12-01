Logo Yazılım, satış gelirlerini yüzde 54 artırdı

Logo Yazılım, 2017 yılının dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Tüm zamanların en yüksek büyüme oranlarından birini yakalayan Logo Yazılım’ın fatura bazındaki 9 aylık net satış gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 87 arttı. Üçüncü çeyrek büyüme oranı yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti. Romanya’da faaliyet gösteren Total- Soft satışlarının ilk kez Logo satışlarına konsolide olması ve Türkiye satışlarının yüzde 35 oranında çift haneli büyümesi, toplam büyümede etkin rol oynadı. Yeni müşteri kazanımları ve tamamlayıcı çözümlerin yükselen satış performansları, lisans satışlarının da çift haneli büyüme değerleri göstermesini sağladı ve konsolide UFRS gelirleri, geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında yüzde 57 artış gösterdi. Logo’nun güçlü tekrarlayan gelir bazı bu dönem de büyümesini sürdürdü ve TotalSoft ile desteklendi. Tekrarlayan gelirler, dokuz aylık dönem gelirlerinin yüzde 53’ünü oluşturuyor. Şirketlerin e-dönüşüm süreçlerinde etkin rol oynayan Logo Yazılım, e-devlet ve e-fatura müşteri kazanımlarını da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 artırarak, yüzde 26 pazar payıyla liderliğini devam ettirdi.



“KATMA DEĞERLİ ÜRÜN VE HİZMETLER BÜYÜK ROL OYNADI”

2017 yılının dokuz aylık finansal sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, yakalanan istikrarlı başarıda yaratılan katma değerli ürün ve hizmetlerin büyük rol oynadığını belirtti. Logo Yazılım’ın sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu söyleyen Koyuncu, yenilikçi ürünleri ve başarılı iş modeli sayesinde, iş ve çözüm ortaklarının yanı sıra müşteri ve yatırımcılarına da değer yaratmaya devam ettiğini ifade etti.