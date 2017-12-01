Kırkıncıoğlu Grup, moveca ile start-up’lara yatırım yapacak

Kırkıncıoğlu Grup, yıllardır takip ettiği sektörlerde yaptığı araştırmalar sonucu start-up lara yatırım yapma kararı alarak Moveca’yı kurdu. Yatırım, satın alım ve stratejik işbirliği yapacak firmaların başvurularını alacaklarını söyleyen Kırkıncıoğlu Grup CEO’su Abdullah Kırkıncıoğlu, Moveca (Mono Venture Capital)’ nın kuruluş amacı ve hedefleri hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Artık sektörleri teknoloji girişimleriyle altüst eden girişimler gözde. Biz de dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan inovasyon ekosistemlerindeki trendleri yakından takip ediyoruz. Bu alana yatırım yapmak için 80 yıllık birikimimizi aktarabileceğimiz, deneyim ve sektör bilgimizi değerlendireceğimiz Moveca’yı kurduk. Sahip olduğumuz, özellikle teknoloji alanında know-how’a sahip bir ekiple çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer taraftan blockchain tabanlı şirketlerin gelişimine bakıyoruz ve bunlarla ilgili de yatırım yapacağız. Şu an dünya genelinde değeri 1 milyar doların üzerinde olan 183 teknoloji şirketinin yüzde 55’i Amerika’da, yüzde 21’i Çin’de ve yüzde 4’ü de Hindistan’da. Bu pazarları da yakından takip ediyoruz.”



BAŞVURULAR 7 GÜN İÇİNDE CEVAPLANACAK

Özellikle teknoloji ve internet tabanlı şirketler aradıklarını vurgulayan Kırkıncıoğlu, sadece bir melek yatırımcı olarak kalmayacaklarını söyleyerek, “İçeride de fiili olarak şirkete destek vereceğiz; hazırlık aşamasındaki web sitemiz üzerinden başvuruları alacak ve 7 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağız” dedi.



20-30 FİRMANIN AYNI ANDA ÇALIŞACAĞI KULUÇKA MERKEZİ

Kuracakları kuluçka merkezinde 20- 30 firmanın aynı alanda çalışmasını sağlayacaklarını ve onları geleceğe hazırlamak için tüm imkanlarını kullanacaklarını belirten Kırkıncıoğlu şöyle konuştu: “Zamanımızın ciddi bir kısmını bu alana ayıracağız. Çünkü, teknoloji konusunda ekosistemin içinde yer almak ülkemizi de ileriye taşıyacak hamleler olacak. Artık inşaat ve gayrimenkulle çok da ileri gitmenin mümkün olmadığını son 10 yılda gördük. Burada biz de teknoloji alanında gelişecek, firmaları yetiştirecek ve geliştireceğiz. 100 firma olsun, 10’u tutsun, 90’ı batsa da olur diye düşünmüyoruz. 30 firma olsun, yoğun ilgi ve çalışma ile bunun karşılığını beraber alalım istiyoruz. Kamu sektörleri için de projelerimiz olacak. Aksaklık olan noktalarda gençlerden aldığımız yenilikçi fikirlerle kendi fikirlerimizi bu projelere aktaracağız.” Gelecek 5 yıllık planda Moveca’yı Türkiye’nin en büyük yatırımı olarak görmeyi hayal ettiklerini söyleyen Kırkıncıoğlu, “Ülkemize faydamız olsun istiyoruz, global bir marka çıkarma hedefiyle hareket ediyoruz. Facebook, Twitter çıkarken bu hayallerle çıkmadılar. Biz şanslıyız, bunları görebiliyoruz. Belki şirketi burada büyüteceğiz, San Francisco’da Silikon Vadisi’nde devleştireceğiz. Bizim niyetimiz bir Türk firmasının dünyada milyar dolarlık şirket olma hayalini gerçekleştirmek” dedi.