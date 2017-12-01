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KATILIM BANKALARI HEDEF BÜYÜTTÜ

01 Aralık 2017 Cuma 14:51
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Katılım bankalarının hikayesi 1984 yılında Albaraka Türk ile başladı. Albaraka Türk ile birlikte Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım olmak üzere hali hazırda Türkiye’de beş katılım bankası faaliyet gösteriyor. Katılım bankalarının sektördeki payı ise yüzde 5 civarında. Faizsiz finans sisteminin büyümesi ve katılım bankalarının pastadan daha çok pay alabilmesi için devletin de desteğiyle bir strateji oluşturuldu. ‘Katılım Bankalarının 2025 Stratejisi’ bankacılık sektöründeki pazar paylarını yüzde 15’e çıkarmak.

KATILIM BANKALARI HEDEF BÜYÜTTÜ
Türkiye’de faizsiz finansın hikayesi 1984’te Albaraka Türk ile başladı. 1985’te Faysal Finans, 1989’da bir başka Körfez menşeli kuruluş olan Kuveyt Türk, sermayesine Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de ortak olmasıyla sektörde yerlerini aldı. 1996’da Asya Finans sektöre giriş yaptı. Faysal Finans ise sonradan Family Finans’a dönüştü. Family Finans, 1991’de sektöre giren Anadolu Finans ile 2005’te birleşti ve günümüzdeki Türkiye Finans oldu. Mayıs 2015 tarihinde Ziraat Katılım sektöre katıldı. Şubat 2016’da Vakıf Katılım faaliyete geçerken, Temmuz 2016’da BDDK tarafından Bank Asya’nın faaliyet izni kaldırıldı. Hali hazırda Türkiye’de beş Katılım Bankası faaliyet gösteriyor. 1995 yılında faaliyete başlayan İhlas Finans faizsiz bankacılık modeli içinde yer almasına rağmen, sonraları yönetim zaafiyeti yaşadı ve grup olarak 2001 ekonomik krizinde likidite sorunuyla karşılaştı. Haziran 1999’da kurulan ve Ağustos 2000’den itibaren faaliyete başlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), İhlas Finans’ın faaliyetlerini durdurdu.


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