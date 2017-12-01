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IRAK’A İHRACAT TAHA KARGO’DAN SORULUYOR

01 Aralık 2017 Cuma 14:27
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Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, Irak’a yapılan ihracatta her yıl ilk 3 firma arasında olduklarını belirtiyor. Emin Taha, “Taha Kargo olarak bu yıl Irak’a yaptığımız ihracatta 250 milyon doları aşacağız” dedi.

IRAK'A İHRACAT TAHA KARGO'DAN SORULUYOR
Türkiye’nin Irak’a yaptığı ihracatta Taha Kargo firması çok önemli bir rol oynuyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, Türkiye’den Irak’a en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 firma arasında olduklarını söylüyor. Türkiye’nin Irak ile ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde kilit isimlerden birisi olan Emin Taha, Irak’ta taşların yerine oturması durumunda, Türkiye’nin Irak’la olan ticaretinin adeta patlama yapacağı görüşünde. Emin Taha, ‘Türkiye’nin Irak’tan sağladığı gelirin daha fazla olmasını istiyorsak, bir an evvel Ovaköy Sınır Kapısı’nın devreye alınması gerekiyor” diyor. Ekovitrin, lojistik sektörünün duayen işadamı Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi.


Söyleşinin devamı...
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