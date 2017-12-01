IRAK’A İHRACAT TAHA KARGO’DAN SORULUYOR

Türkiye’nin Irak’a yaptığı ihracatta Taha Kargo firması çok önemli bir rol oynuyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, Türkiye’den Irak’a en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 firma arasında olduklarını söylüyor. Türkiye’nin Irak ile ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde kilit isimlerden birisi olan Emin Taha, Irak’ta taşların yerine oturması durumunda, Türkiye’nin Irak’la olan ticaretinin adeta patlama yapacağı görüşünde. Emin Taha, ‘Türkiye’nin Irak’tan sağladığı gelirin daha fazla olmasını istiyorsak, bir an evvel Ovaköy Sınır Kapısı’nın devreye alınması gerekiyor” diyor. Ekovitrin, lojistik sektörünün duayen işadamı Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi.