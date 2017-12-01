İpek Mobilya, üç kıtaya ihracat yapıyor

İpek Mobilya Pazarlama Müdürü Mehmet Tatlı, her kıtada yer almayı hedeflediklerini belirtiyor. Mehmet Tatlı, İpek Mobilya’nın halen Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştirdiğini ifade ederek; “Dış ticaret birimimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Türkiye’deki fuarlara katılıyoruz. Ürünlerimiz ve modellerimizi tüketicilerin beğenileri ve kültürlerine uygun olarak geliştiriyoruz. Yurtdışında da hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz” dedi.



"YENİ BAYİLİK MÜRACAATLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

İpek Mobilya olarak yeni bayilik müracaatlarını değerlendirdiklerini, mevcut bayilerini de geliştirdiklerini belirten Tatlı, “2017 yılında hedeflerimizin kısmen üzerine çıktık. 2018’de de hedeflerimizin üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Reklamlar artık İpek Mobilya’nın olmazsa olması. Bundan sonra da istikrarlı bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 300’e yakın bayimiz var. Bunu biraz daha nitelikli hale getirmeye ve bayi sayısını artırmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Mobilyada yeni trendlerden de bahseden Tatlı, “Yemek odası, yatak odası, koltuk takımı, oturma grupları ve plazma üniteleri çok tercih ediliyor. Artık tüketicilerimiz evlerinde yaşam alanı oluşturuyor ve evlerini keyif alanlarına dönüştürüyor. Bunun için de biz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Artık ihtiyacın ötesinde yaşam alanları yapmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi günümüz trendlerine ve modasına uygun hale getiriyoruz. Mobilya sektörü trendler bakımından konfeksiyona benzemeye başladı. Ürünlerimizi özellikle aksesuarlarla zenginleştiriyoruz” şeklinde konuştu. Artık metropol şehirlerde küçük evlerin tercih edildiğini ifade eden Tatlı, “Küçük mekanlar için mobilyaları minimize ederek, daha ergonomik hale getirerek kullanıma uygun hale dönüştürüyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını giderecek boyutta ürünler tasarlamaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin hepsi yeni ve güncel” dedi. Tatlı, “Sektörün lokomotif firmasıyız. Sektörün büyümesine ciddi katkı sağlayan ve güvenilir bir markayız” diye konuştu. Sektördeki sorunlara da değinen Tatlı, “KDV sorunuyla karşı karşıyayız. Bunun yanısıra hacimli mamuller olduğu için çok ciddi bir nakliye yükü biniyor bu da rekabet şansımızı zorluyor” değerlendirmesini yaptı.