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"HEDEFİMİZ GLOBAL BİR MARKA OLMAK"

01 Aralık 2017 Cuma 13:38
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Türkiye’nin boya üretim devi Polisan hedef büyüttü. 2016’da Japon Kansai Paint ile ortaklık kuran Polisan, finansal gelirlerini yüzde 33,7 oranında artırdı. Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi, Ekovitrin’e yaptığı özel açıklamada, “Kimya devi DOW Chemicals ve dünyanın ileri gelen boya üreticilerinden Kansai Paint ile kurduğumuz ortaklıklarımızın da yarattığı sinerjiler sayesinde, inovatif ürünlerimizi dünya pazarlarına taşıyarak global bir marka olmak istiyoruz” dedi.

Boya, kimya, tarım, tekstil, inşaat ve lojistik olmak üzere 6 ana sektörde hizmet veren Türkiye’nin lider boya üreticisi Polisan Holding, 2016 yılında Kansai Paint ile kurduğu ortaklık sonrasında Özkaynak metoduna göre muhasebeleştirdiği, Polisan Kansai Boya’nın finansallarının da dahil olduğu 9 aylık kombine finansal gelirlerini geçen yıla kıyasla yüzde 33,7 oranında artırdı. 2016 yılının sonunda başlattığı boya üretim ve depolama tesisinin yapımına devam eden Polisan Kansai Boya’nın, 45 milyon Euro’luk yatırımla kurulan full otomasyon tesisleri 2018 yılının başında üretime geçecek. Ekovitrin’in sorularını cevaplandıran Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi, hedef büyüttüklerini belirtiyor. Mizrahi, “Kimya devi DOW Chemicals ve dünyanın ileri gelen boya üreticilerinden Kansai Paint ile kurduğumuz ortaklıklarımızın da yarattığı sinerjiler sayesinde, inovatif ürünlerimizi dünya pazarlarına taşıyarak, global bir marka olmak istiyoruz” şeklinde konuşuyor.


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