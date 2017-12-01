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HAMDİ ULUKAYA, ABD’DE YOĞURT VADİSİ KURUYOR

01 Aralık 2017 Cuma 12:27
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Hamdi Ulukaya, 6 bin 500 metrekarelik modern bir bina ile Amerika’nın Idaho eyaletinde bulunan Twin Falls kasabasını “Yoğurt Vadisi” haline getiriyor. 9 Kasım’da temelleri atılan yeni bina, Ulukaya’nın ABD’de Chobani markasıyla kurduğu dünyanın en büyük yoğurt fabrikasına ek olarak inşa edilecek.

HAMDİ ULUKAYA, ABD'DE YOĞURT VADİSİ KURUYOR
Çalışanlarına sağladığı olanaklar ve insan odaklı yaklaşımıyla iş dünyasında toplumsal fayda anlayışının global öncülerinden olan Türkiyeli girişimci Hamdi Ulukaya, ABD’de kurduğu Chobani adlı yoğurt markasına ait 6 bin 500 metrekarelik yeni bir binanın temellerini attı. Idaho eyaletinin Twin Falls kasabasında bulunan “Dünyanın en büyük yoğurt fabrikası” ünvanına sahip Chobani tesisleri, yeni bina ile birlikte bölgedeki “ayak izini” büyüterek kasabayı bir Yoğurt Vadisi’ne dönüştürecek. Chobani’nin global Ar-Ge ekibine ev sahipliği yapacak olan binada, bin kişilik Chobani personeli için spor merkezi de yer alacak. Chobani tarihini ve yerelde yaptığı çalışmaları daha yakından takip etmek isteyen bölge halkı ve ziyaretçilerine açık olacak. Ulukaya’nın çalışanlarına daha iyi bir hayat sağlama ve topluma “geri verme” anlayışının bir yansıması olarak planlanan tesisin 2018 yazında tamamlanması bekleniyor.


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