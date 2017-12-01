Dünyagöz Bakü, resmi törenle açıldı

"TÜRKİ CUMHURİYETLER’DEKİ İLK YATIRIMIMIZ”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende söz alan Dünyagöz Bakü Medikal Direktörü Prof. Dr. Kemal Tuncer, “Yeni hastanemiz ile sahip olduğumuz bilgi, tecrübe, uzmanlık ve yüksek teknolojik imkanlarımızı, kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşayan kardeşlerimizin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz” dedi. Açılış sırasında kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Öncelikle kardeş ülkemiz Azerbaycan’da bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Günümüzde sağlık sistemleri büyük önem taşıyor ve biz devlet olarak bu sistemleri destekliyoruz. Dünyagöz, bu sisteme destek veren önemli bir kuruluş. Kardeş ülkemize, ülkemizden böyle bir hizmet taşındığı ve bu girişimin bir parçası olarak bu açılışta bulunduğum için onur ve mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.Tören sırasında bir konuşma yapan Dünyagöz Bakü Medikal Direktörü Prof. Dr. Kemal Tuncer, “Almanya, Hollanda ve Gürcistan’da hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızdan sonra şimdi de 20 milyon değerindeki, 8 bin 500 m2’lik alana sahip tam donanımlı bu yeni hastanemiz ile sahip olduğumuz tüm; bilgi, tecrübe, uzmanlık ve yüksek teknolojik imkânlarımızı Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de; bu güzel ülkede yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimizin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Türki Cumhuriyetlerdeki ilk yatırımımız olan Dünyagöz Bakü’de, uzman, doçent ve profesörlerden oluşan 20 kişilik Türk hekim kadromuz ile 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz” dedi. Türkiye’nin sağlık konusunda adını yurtdışında duyurmasını sağlayacak Dünyagöz Bakü’nün ileri teknolojiyle donatılmış çağdaş binasında tek çatı altında; miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisinde kullanılan ileri lazer teknolojilerinden, ileri teknoloji ürünü akıllı göz içi merceklerinin kullanıldığı katarakt ameliyatlarına; mikro cerrahi tecrübesi gerektiren kornea hastalıklarının tedavisinden, diyabete bağlı göz hastalıklarının tedavisine; retina hastalıklarından, göz nörolojisi, göz çevresi estetiği, glokom ve üveit tedavisine kadar yetişkin ve çocuk göz sağlığına dair tüm alanlarda göz sağlığı hizmetleri sunulacakDünyagöz Bakü’de uzman, doçent ve profesörlerden oluşan 20 kişilik Türk hekim kadrosu, 7 gün 24 saat hizmet verecek.