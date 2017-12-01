banner181

banner213
Ana SayfaAralik-17

Dünyagöz Bakü, resmi törenle açıldı

01 Aralık 2017 Cuma 11:48
Bu haber 758 kez okundu

Dünyagöz Hastaneler Grubu, gerçekleştirilen resmî tören ile en yeni merkezi olan Dünyagöz Bakü’nün açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı.

Dünyagöz Bakü, resmi törenle açıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende söz alan Dünyagöz Bakü Medikal Direktörü Prof. Dr. Kemal Tuncer, “Yeni hastanemiz ile sahip olduğumuz bilgi, tecrübe, uzmanlık ve yüksek teknolojik imkanlarımızı, kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşayan kardeşlerimizin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz” dedi. Açılış sırasında kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Öncelikle kardeş ülkemiz Azerbaycan’da bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Günümüzde sağlık sistemleri büyük önem taşıyor ve biz devlet olarak bu sistemleri destekliyoruz. Dünyagöz, bu sisteme destek veren önemli bir kuruluş. Kardeş ülkemize, ülkemizden böyle bir hizmet taşındığı ve bu girişimin bir parçası olarak bu açılışta bulunduğum için onur ve mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

"TÜRKİ CUMHURİYETLER’DEKİ İLK YATIRIMIMIZ”
Tören sırasında bir konuşma yapan Dünyagöz Bakü Medikal Direktörü Prof. Dr. Kemal Tuncer, “Almanya, Hollanda ve Gürcistan’da hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızdan sonra şimdi de 20 milyon değerindeki, 8 bin 500 m2’lik alana sahip tam donanımlı bu yeni hastanemiz ile sahip olduğumuz tüm; bilgi, tecrübe, uzmanlık ve yüksek teknolojik imkânlarımızı Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de; bu güzel ülkede yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimizin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Türki Cumhuriyetlerdeki ilk yatırımımız olan Dünyagöz Bakü’de, uzman, doçent ve profesörlerden oluşan 20 kişilik Türk hekim kadromuz ile 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz” dedi. Türkiye’nin sağlık konusunda adını yurtdışında duyurmasını sağlayacak Dünyagöz Bakü’nün ileri teknolojiyle donatılmış çağdaş binasında tek çatı altında; miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisinde kullanılan ileri lazer teknolojilerinden, ileri teknoloji ürünü akıllı göz içi merceklerinin kullanıldığı katarakt ameliyatlarına; mikro cerrahi tecrübesi gerektiren kornea hastalıklarının tedavisinden, diyabete bağlı göz hastalıklarının tedavisine; retina hastalıklarından, göz nörolojisi, göz çevresi estetiği, glokom ve üveit tedavisine kadar yetişkin ve çocuk göz sağlığına dair tüm alanlarda göz sağlığı hizmetleri sunulacak

Dünyagöz Bakü’de uzman, doçent ve profesörlerden oluşan 20 kişilik Türk hekim kadrosu, 7 gün 24 saat hizmet verecek.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AYLA - FragmanıAYLA - FragmanıAYLA - Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.