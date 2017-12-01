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“DEVLET OTORİTESİNİN OLMADIĞI YERDE TERÖR KENDİNE ZEMİN BULUYOR"

01 Aralık 2017 Cuma 13:24
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Bugün tüm dünyayı tedirgin eden küresel bir tehdit hâline gelen terör, akademisyenler, gazeteciler ve kendi sahasında uzman kişilerce tartışıldı. Türkiye’de ve dünyada özellikle de son yılların can acıtan yarası terörizm tehlikesi ve terör örgütlerinin ele alındığı panelde, küresel ölçekte faaliyet gösteren terör örgütleri ve Türkiye’nin mevcut terör tehditlerine yönelik alması gereken önlemler masaya yatırıldı.

'DEVLET OTORİTESİNİN OLMADIĞI YERDE TERÖR KENDİNE ZEMİN BULUYOR
1980’li yıllarda Ronald Reagan’ın sıkça kullanmasıyla daha çok duyulmaya başlayan ‘terörizm’, ABD’de İkiz Kuleler’e yönelik gerçekleşen 11 Eylül 2001’deki saldırılardan sonra dünyanın gündemine oturdu. Yeni dinamiklerle sürekli değişen ve dönüşen terör tehlikesi bugün dünyanın bütün başkentlerini tehdit edecek kadar yaygın. Konuk konuşmacı olarak panele katılan Gazeteci Bora Bayraktar, terör ve terörist tanımlamalarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Devletler kendi çıkarlarına göre belirli grupları terör örgütü ilan ediyor ya da etmiyor. Hamas, İsrail için terör örgütüyken Türkiye için değil. Türkiye’nin bütün çağrılarına rağmen ABD, YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Terörle mücadelede en önemli adım evrensel bir terör tanımının yapılması. Ülkeler birbirine karşı bir araç olarak bunu kullanmamalı” dedi.


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