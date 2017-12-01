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Beytepe’nin yükselen değeri MiaVita

01 Aralık 2017 Cuma 11:47
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MiaVita Beytepe projesi ile konut sektörüne giriş yaptıklarını anlatan MiaVita Beytepe Yatırımcısı Nurettin Yılmaz “2018 yılında projemizi teslim edeceğiz” dedi.

Beytepe'nin yükselen değeri MiaVita
Beytepe’de hayata geçen MiaVita projesine dair açıklamalarda bulunan Nurettin Yılmaz, “MiaVita projesine 2016 yılında başladık ve 2018 Haziran’da da projeyi teslim edeceğiz. Ankara’nın en revaçta olan semtlerinden biri olan Beytepe’de hayata geçirdiğimiz projemizde 112 dairemiz var. 1+1, 2+1, 3+1 daire tiplerimizin yanı sıra 4,5+1 seçeneklerimiz ile de bölgede ayrıcalık yaratıyoruz. Sosyal yaşamın gerektirdiği, ev sahiplerimizi rahat ettirecek, projeyi değerli kılacak ve fark yaratacak donatıları da projemize dâhil ettik” dedi.

“MIAVITA YAŞAM ALANLARI SUNUYOR”
Projenin bünyesinde birçok yaşam alanını da barındırdığını söyleyen MiaVita Beytepe Yatırımcısı Yılmaz, sunulan yaşam alanları ile şehir merkezi kavramının Beytepe’de olduğunu söyledi.
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