Beytepe’nin yükselen değeri MiaVita

“MIAVITA YAŞAM ALANLARI SUNUYOR”
Projenin bünyesinde birçok yaşam alanını da barındırdığını söyleyen MiaVita Beytepe Yatırımcısı Yılmaz, sunulan yaşam alanları ile şehir merkezi kavramının Beytepe’de olduğunu söyledi.
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